Heidelberg. (pol/van) Einem 49-Jährigen wird vorgeworfen, eine 82-Jährige am 28. Mai im Stadtteil Weststadt ausgeraubt zu haben. Das berichten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der Beschuldigte soll die Frau an diesem Tag gegen 16 Uhr in der Kaiserstraße überfallen und ihrer Handtasche beraubt haben. Hierbei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie sich in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.

Am 11. Juli starb das Opfer in einem Seniorenheim. Ein von der Staatsanwaltschaft Heidelberg eingeleitetes Todesermittlungsverfahren ergab, dass derzeit kein Zusammenhang zwischen dem Raub und dem späteren Tod des Opfers besteht.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden die Beamten auf den 49-Jährigen aufmerksam. Dieser wurde am 15. August festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern an.