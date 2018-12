Heidelberg. (pol/mün) Nach einem Unfall gesperrt wurde die Mittermaierstraße in Bergheim am späten Dienstagnachmittag. Das teilte die Polizei kurz nach 17 Uhr mit. Auf der zentralen Nord-Süd-Achse an der Kreuzung der Bergheimer Straße und der Mittermaierstraße kollidierte ein Auto mit einem Linienbus.

Ersten Informationen zufolge sollen bei dem Unfall acht Personen verletzt worden sein, darunter vier Kinder. Die Polizei sprach zuvor noch von vier Leichtverletzten. Näheres ist noch nicht bekannt.

Update: 18 Uhr, Dienstag, 11. Dezember 2018