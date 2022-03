Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Und dann stehen sie auf einmal auf: Jagoda Marinic´, Leiterin des Interkulturellen Zentrums (IZ), Oberbürgermeister Eckart Würzner, Ministerin Theresia Bauer und all die anderen Menschen im Saal. Sie stimmen mit ein, in die Nationalhymne der Ukraine. Sie singen gemeinsam mit knapp 20 Frauen und Kindern ukrainischer Herkunft, die auf Einladung des IZ und der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar gekommen sind, um auf die Gräueltaten in ihrer Heimat aufmerksam zu machen.

Der Start der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" in Heidelberg, er stand natürlich im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Nach zwei Jahren Pandemie, nach zwei Jahren Lesungen, Vorträgen, Konzerten und Workshops im digitalen Raum konnte die Auftaktveranstaltung in der Aula der Alten Universität nun wieder unter Menschen stattfinden. Das Aktionsprogramm wird seit 2014 vom IZ organisiert und ist in diesem Jahr so prall gefüllt wie nie: Bis zum 15. Mai sagen Jagoda Marinic´ und ihr Team in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Gästen Rassismus den Kampf an. Für Gastgeberin Marinic´ sind es wohl die letzten Aktionswochen. Die bundesweit geachtete Schriftstellerin, Kolumnistin und Podcasterin übernimmt ab 2023 die Leitung der Heidelberger Literaturtage. Ihre Arbeit in den vergangenen zehn Jahren, das, was sie in der Stadt aufgebaut hat, fand am Montagabend viel Lob. Marinic´, sagte etwa Festrednerin Düzen Tekkal, habe es geschafft, aus einem Nischenthema eine Institution zu machen. Und OB Würzner sagte: "Wir sind glücklich und froh, dass wir eine Jagoda Marinic´ in Heidelberg haben."

Der Auftakt der "Wochen gegen Rassismus", er war teilweise emotional und ergreifend, er war mitunter aber auch launig und unbeschwert – und er war in dieser von Düsternis und Unsicherheit geprägten Zeit vor allem eines: ermutigend. Das lag vor allem an Düzen, Tugba und Tülin Tekkal. Die drei Schwestern wurden in Hannover geboren und sind Töchter kurdisch-jesidischer Flüchtlinge. Sie alle haben in ihrem Leben selbst Rassismus und Anfeindungen, Diskriminierung und Unterdrückung erlebt. Sie alle haben sich auf unterschiedliche Weise davon frei gemacht und sind ihren Weg gegangen. Tülin wurde DJ, Tugba wurde Profifußballerin und Düzen wurde Journalistin. Die drei Schwestern eint die Vision eines Deutschlands, in dem alle die gleichen Chancen haben, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Konfession oder Lebensentwurf. Deshalb engagieren sie sich heute als Menschenrechtsaktivistinnen und Sozialunternehmerinnen.

Düzen Tekkal ist nicht nur die Große unter den Schwestern, sie ist auch die Wegbereiterin des sozialen Engagements in ihrer Familie. Die Gründerin der Menschenrechtsorganisation "Háwar.help" und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, hat sich mit ihrer Arbeit einen Namen gemacht, sie hat es in Fernsehshows, Podcasts, Magazine und sogar ins Kanzleramt zu Angela Merkel geschafft. Und dennoch empfinde sie es noch immer als Privileg, "wenn das, was ich sage, auch gehört wird".

Das Thema der diesjährigen Aktionswochen in Heidelberg lautet "Haltung zeigen". Und es gibt hierzulande wahrscheinlich wenige Menschen, die das so gut verstehen wie Düzen Tekkal. Freundlich und ernstlich zugleich verknüpfte sie in ihrer Rede die Lebensgeschichte der Tekkals mit der großen Weltgeschichte. Ihr Leben und das ihrer Geschwister sei von vielen Kämpfen geprägt gewesen, sagte sie. Ohne Haltung zu zeigen, wäre all das, was sie heute sind, "nicht denkbar" gewesen. Düzen Tekkal begreift sich und ihre Familie als "ein echtes Stück deutscher Integrationsgeschichte" – "ein Ergebnis der Solidargemeinschaft". Deutschland bezeichnen die Tekkals heute gerne als ihr Zuhause.

Ihr Zuhause aufgeben, womöglich dauerhaft ein neues finden, müssen derzeit Millionen Menschen aus der Ukraine. Wie das in der Realität aussieht, davon berichtete Winfried Schneider-Deters, Autor und früherer Leiter des "Kooperationsbüros Ukraine" der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew. Gemeinsam mit seiner Verwandtschaft, darunter fünf Kinder, floh er kurz nach Kriegsbeginn aus dem Kriegsland. Jetzt wohnen sie sie zusammen in Schriesheim. Haltung zeigen, sagte Schneider-Deters, bedeute in dieser Zeit: Haltung beziehen gegen die russische Invasion, gegen Putin. Doch bei aller Notwendigkeit zum Entgegentreten, zum militärischen Widerstand, eines wurde an diesem Abend immer wieder betont: Es ist nicht das russische Volk, es sind nicht "die Russen", die die Ukraine bekriegen. Bei allem, was Menschen trennt, es gibt mehr, was sie verbindet – dies hervorzuheben ist seit jeher das Ziel der "Wochen gegen Rassismus".

Wenn etwas die Kraft hat, alle Menschen zusammenzubringen, dann ist es die Musik. Sie prägte auch die Eröffnungsveranstaltung. Und so konnte man an diesem Abend nicht nur die ukrainische Nationalhymne hören, sondern auch grenzüberschreitende Weltmusik von Sängerin Jutta Glaser und Band. Der Schlusspunkt war natürlich der Familie Tekkal vorbehalten: Im IZ in Bergheim legte DJ Tülin Tekkal eine Mischung aus elektronischer und orientalischer Musik auf. "Kultur kann Hoffnung schenken", sagte Jagoda Marinic´, "gerade in diesen traurigen Zeiten."

Info: Programm der "Wochen gegen Rassismus": www.iz-heidelberg.de.