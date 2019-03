Von Denis Schnur

Heidelberg. Das Schulzentrum Mitte in der Weststadt soll ein neues Gesicht erhalten. Denn die Schulen dort sind nicht nur immer wieder Ziel von Einbrüchen, sondern in Teilen einfach nicht mehr zeitgemäß, wie etwa die Willy-Hellpach-Berufsschule. Erstmals seit in den 60er Jahren die Schulen dort angesiedelt wurden, soll nun das gesamte Gelände umfassend umgestaltet werden. Dazu sollen auch Schüler, Lehrer und Eltern direkt beteiligt werden, wie der Leiter des Hochbauamtes Harald Heußer im Bezirksbeirat Weststadt erläuterte.

Handlungsbedarf ist da: Die Hellpach-Schule wirkt wie aus der Zeit gefallen. "Die klassische ,Flurschule’ - in der Mitte ein Flur, links und rechts Klassenräume - hat ausgedient", so Heußer. Abgesehen davon ist das Gebäude mehr als baufällig. Bei der Pestalozzi-Grundschule sieht es eigentlich besser aus: "Obwohl sie Jahrzehnte alt ist, ist sie pädagogisch up to date", so Christine Teutsch vom Schulamt. Jedoch werde der Schulbezirk wegen der Konversionsflächen deutlich wachsen. Deswegen müsse die Schule bald erweitert werden. Außerdem soll die Sicherheit erhöht, Einbrecher und Vandalen abgeschreckt werden.

All die Probleme will die Stadt nun mit einem großen Wurf angehen: Für das Schulzentrum soll ein "Masterplan" erstellt werden - und das Gelände zum echten Campus ausgebaut werden. "Bisher verdient es diesen Begriff eigentlich nicht", findet Heußer. Denn ein Campus sei "mehr als eine Aneinanderreihung von Schulen". Die Institutionen müssten verbunden, die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Deswegen habe man die geplante Sanierung der Hellpach-Schule wieder abgesagt. "Wir wollten nicht wieder eine Schule isoliert betrachten", so Heußer. Stattdessen soll die Schule neu gebaut und dabei das gesamte Gelände mitgedacht werden. Das gelte künftig für alle Maßnahmen: "Jede Investition in den nächsten Jahren sollte in ein Gesamtkonzept eingebettet sein."

Wie das Ergebnis aussehen soll, konnte Heußer noch nicht sagen, schließlich ist gerade erst die "Phase Null" des Planungsprozesses gestartet, in der Schüler, Eltern und Lehrer befragt werden. Diese Phase geht bis Ende des Jahres. Danach soll möglichst bald mit dem Neubau der Schule begonnen werden. "Ich kann jetzt keinen Plan ausrollen", erklärte der Amtsleiter, "sonst können wir uns den Beteiligungsprozess ja sparen." Aber es gebe schon viele Ideen.

Eine wäre, dass in der Mitte des Campus eine Mensa - oder besser: ein Schüler-Restaurant - gebaut wird. Diese könnte von allen Schulen und für Abendveranstaltungen genutzt werden. Auch hätten die Vereinssportler, die fast jeden Abend in der Pestalozzi-Halle sind, gerne die Möglichkeit, nach dem Training zusammenzusitzen, so Heußer. "Damit wäre das Gelände abends ja auch ein Stück weit belebter."

Denn das Problem des Vandalismus lasse sich "nicht nur mit polizeilichen Mitteln lösen", so der Amtsleiter. Deswegen sei eine vielfältigere Nutzung des Campus das Ziel. "Die Monokultur war ein Trend der 60er Jahre, der sich als Fehlentwicklung herausgestellt hat." Aufbrechen könne man sie etwa mit Gastronomie, attraktiven Außenflächen, die auch Anwohner nutzen, oder einem Studentenwohnheim.

Kurzfristig sollen aber auch andere Maßnahmen Einbrecher und Vandalen abschrecken. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) patrouillieren regelmäßig. Eine Alarmanlage in der Pestalozzischule ging in dieser Woche in Betrieb. Außerdem soll im Rahmen des Metropolink-Festivals eine Wand der Schule mit von Graffitit-Künstlern gestaltet werden. Das habe an der Friedrich-Ebert-Grundschule schon dafür gesorgt, dass eine Wand nicht mehr beschmiert wurde, berichtete Teutsch. Alle anderen Wände der Schule werden sauber gemacht und mit "Graffitischutz" behandelt.

Im Bezirksbeirat stießen die Pläne "auf fruchtbaren Boden", wie es Parvin Niroomand (GAL) ausdrückte. Jedoch habe man sich dort schon oft mit Ideen befasst, wie das Gelände gestaltet werden kann, ohne das bislang etwas passiert sei. "Es wäre schön, wenn es dieses Mal wirklich klappt", so Marlen Pankonin (SPD). Und auch Burkard Margies (Grüne) lobte den Einsatz für mehr Sicherheit auf dem Campus. Als direkter Nachbar habe er schon bemerkt, dass etwa die Beleuchtung deutlich verbessert wurde. Und wenn er mit seinem Hund an den Schulen vorbei spaziere, begegne er regelmäßig Polizisten und KOD-Mitarbeitern. Diese verwarnten jedoch auch Menschen, die mit ihrem Hund über das Schulgelände gehen - da das verboten ist. "Das führt aber unter dem Strich dazu, dass dort abends weniger los ist", so Margies. "Das ist doch eigentlich kontraproduktiv."