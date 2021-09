Heidelberg. (dns) Wer in Heidelberg eine Wohnung neu mietet, muss monatlich deutlich mehr Geld überweisen als jemand, der vor einem Jahr umgezogen ist. Zu diesem Schluss kommt das Online-Immobilienportal Immowelt in einer Analyse. Demnach stiegen die Preise in den Angeboten im Portal für Wohnungen im Stadtgebiet von 2020 bis 2021 um stolze 13 Prozent an – so stark wie sonst nirgendwo in Baden-Württemberg. Im Median müssen Neumieter laut der Analyse nun 12,50 Euro pro Quadratmeter zahlen, im ersten Halbjahr 2020 seien es noch 11,10 Euro gewesen. Nur in Stuttgart und Freiburg sind demnach die Neumieten noch höher.

Auch wenn Experten diesen Trend grundsätzlich bestätigen, haben die Analysen solcher Immobilienportale nur eine geringe Aussagekraft. Denn diese werten stets nur Angebote auf der eigenen Seite aus, in diesem Fall auch nur Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern. Damit handelt es sich um einen sehr kleinen Ausschnitt des Heidelberger Mietmarktes.