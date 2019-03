Heidelberg. (pol/rl) Ein lärmender Mercedesfahrer beschäftigte die Polizei am Bismarckplatz am Samstagabend. Gegen 21.32 Uhr war der 21-jährige Fahrer eines 381 PS starken Mercedes auf der Bismarckstraße unterwegs. Hier bog der junge Mann aus St. Leon-Rot in die Bergheimer Straße ein. Vor einer Bar ließ er erst den Motor laut aufheulen, dann beschleunigte er den Mercedes stark und raste durch die Bergheimer Straße.

Ein Streifenwagen am Bismarckplatz bekam das mit und verfolgte den Mercedes mit bis zu 60 km/h. In Höhe der Thibautstraße stoppten die Beamten den Wagen. Gegenüber den Beamten gab der Fahrer an, dass er sich über einen langsam fahrenden Wagen vor ihm aufgeregt habe.

Die Ordnungswidrigkeit wegen des unnötigen Lärms, der unangepassten Fahrweise und der überhöhten Geschwindigkeit wird nun der Stadt Heidelberg vorgelegt. Der 21-Jährige war bereits vor drei Monaten mit seinem Mercedes durch unnötigen Lärm aufgefallen.