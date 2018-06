Heidelberg. (hob) Durch die gesamte Hauptstraße hat es nicht ganz gereicht, aber immerhin vom "Zeitungsleser" in der St.-Anna-Gasse bis zum Theaterplatz: Hunderte beteiligten sich am Samstag an der Menschenkette "gegen sexualisierte Gewalt - für ein selbstbestimmtes Leben", zu der der Frauennotruf Heidelberg anlässlich seines 40-jährigen Bestehens aufgerufen hatte.

Ausgestattet mit orangefarbenen Bändern und Trillerpfeifen waren sie nicht nur optisch, sondern auch akustisch deutlich zu vernehmen. "Es ist nicht gut, dass es uns geben muss, aber gut, dass es uns gibt", betont das Team vom Frauennotruf.

Und Mit-Organisatorin Annette Schiffmann freut sich, dass sich so viele Menschen an der Kundgebung beteiligt haben. Nach wie vor habe mehr als jede zweite Frau in Deutschland in ihrem Leben bereits sexuelle Belästigung erlebt, jede siebte Frau sogar schwere sexualisierte Gewalt.

Mit der Menschenkette wolle der Frauennotruf zeigen, dass es reiche: "Nein heißt einfach nein, was ist daran so schwer zu verstehen?"