Das Meerneunauge, gesichtet an der Ladenburger Fischtreppe. Foto: Claus Neuer

Heidelberg (RNZ). Eigentlich leben sie in Nord- und Ostsee, doch wenn sie geschlechtsreif sind, schwimmen sie von dort aus flussaufwärts. Dabei schaffen es einige Meerneunaugen auch immer wieder in den Wieblinger Altneckar, der ihnen mit seinem sandig-kiesigen Boden und der mittelstarken Strömung gute Bedingungen zum Laichen bietet. Claus Neuer vom Badischen Sportfischerverband konnte einen der seltenen Besucher Anfang Mai an der Ladenburger Fischtreppe beobachten – laut Regine Buyer vom BUND die erste Sichtung seit 2019.

Meerneunaugen sind eine zoologische Rarität: Die "lebenden Fossilien" haben sich in den letzten 500 Millionen Jahren kaum verändert. Wissenschaftlich betrachtet sind sie keine Fische, sondern "Rundmäuler". Sie haben eine aalähnliche Form, keine Schuppen und werden 70 bis 90 Zentimeter lang. Ihren Namen verdanken sie den sieben Kiemenöffnungen an der Seite, die zusammen mit dem echten Auge und dem Nasenloch den Eindruck erwecken, die Tiere hätten neun Augen.

"Wir hoffen, dass das Neunauge einen Partner findet, sich erfolgreich vermehren kann und seine Nachkommen zurück zum Atlantik finden", erklärt Buyer. Leider werde es nicht über Wieblingen hinaus flussaufwärts schwimmen können, da geeignete Fischabstiegsanlagen fehlten. "Deshalb ist es wichtig, dass das Laichgebiet dieser europaweit geschützten Art im Wieblinger Altneckar erhalten bleibt und nicht durch das Einrammen von Brückenpfeilern und weiteren Baumaßnahmen zerstört wird", so Buyer weiter.