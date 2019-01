Eigentlich feierten beim "Medizinerfasching" immer tausende Studenten in der Zentralmensa - wie hier 2016. In diesem Jahr müssen sie auf die Halle 02 ausweichen. Foto: Alex

Heidelberg. (dns) Nun also doch: Knapp eine Woche nach der Absage des "einzig wahren Medizinerfaschings" kommt jetzt die Kehrtwende. Die Kultfete findet statt, aber nicht wie bislang immer in der Zentralmensa, sondern in der Halle 02 in der Bahnstadt. Zudem wird sie um einen Tag nach vorne verlegt - auf Donnerstag, 31. Januar.

Am Donnerstag hatte die RNZ berichtet, dass die Feier, die seit knapp 40 Jahren vom Studierendenwerk organisiert wird, in diesem Jahr ausfalle. Als Grund nannte Geschäftsführerin Tanja Modrow, dass das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung nicht ausreiche. Und der einzige Mitarbeiter, der entsprechend geschult sei und das Konzept überarbeiten könnte, sei langfristig erkrankt. Erst 2020 sollte das Event wieder stattfinden.

Den RNZ-Bericht las auch Felix Grädler, Geschäftsführer des Veranstaltungshauses Halle 02, und wandte sich an das Studierendenwerk - mit dem Angebot, auszuhelfen. Am Dienstag trafen sich Modrow und Grädler um zu beraten, wie die Veranstaltung gerettet werden kann. Noch am Vormittag meldete sich Modrow mit guten Nachrichten bei der RNZ: "Der ,einzig wahre Medizinerfasching’ wird auch in diesem Jahr stattfinden."

Dazu kooperieren Studierendenwerk und Halle 02 erstmals. Wie in den Vorjahren soll es zwei Dancefloors sowie einen Kostümwettbewerb geben. Die Halle sei an diesem Abend verfügbar, deshalb habe man die Veranstaltung zwar verlegen müssen, aber schnell reagieren können. Das Studierendenwerk habe zudem großen Wert darauf gelegt, dass Eintritts- und Getränkepreise "studi-freundlich" bleiben.

So werden die Tickets für den Medizinerfasching wie gehabt fünf Euro für Studenten (sieben Euro für Gäste) kosten. "Das soll nicht hochkommerziell werden", betont Modrow. Die Karten gibt es demnächst hier im Online-Verkauf der Halle 02 sowie am Montag und Dienstag jeweils von 11 bis 14 Uhr in der Zentral- und in der Triplexmensa.

Die Kooperation bei der Kultfeier soll jedoch eine einmalige Sache bleiben: "Im nächsten Jahr wird der Medizinerfasching wieder in der Mensa stattfinden, ganz klar", so die Geschäftsführerin. Die Halle 02 veranstaltet seit einigen Jahren mit dem "Medizinerfasching - Das Original" eine Konkurrenzveranstaltung.