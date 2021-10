Ein himmlisches Nesseltier in voller Pracht: ESO 137-001 ist eine der Erde am nächsten stehende Quallengalaxie. Eine Arbeitsgruppe am Heidelberger Max-Planck-Institut hat ein Projekt ins Leben gerufen, um Quallengalaxien im Universum zu identifizieren. Foto: ALMA

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Sich einmal ein bisschen wie ein professioneller Astronom fühlen und mithelfen, die Entstehungsgeschichte von kosmischen Objekten zu erforschen: Diese spannende Erfahrung kann man machen, wenn man an dem internationalen Projekt "Quallen-Galaxien" auf der Zooniverse-Plattform, dem weltweit größten und populärsten Portal für Bürgerwissenschaft, teilnimmt. Und das ist im Prinzip für jeden möglich.

Die Aufgabe besteht darin, in einem virtuellen Universum Muster von solchen Galaxien zu erkennen, die dem Aussehen von Quallen ähneln. Eine Arbeitsgruppe um die Wissenschaftlerin Annalisa Pillepich am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg hat das Projekt ins Leben gerufen, das letztlich dem Puzzle um die Entstehung von Galaxien in den 13,8 Milliarden Jahren nach der heißen Urknallphase des Universums weitere Teile hinzufügen möchte.

Galaxien wie zum Beispiel die Milchstraße, Heimatgalaxie des Sonnensystems, sind kosmische Systeme von unvorstellbarer Größe und bilden die Bausteine unseres Universums. "Segeln" sie mit hoher Geschwindigkeit durch einen Galaxienhaufen, der auch dünnes, heißes intergalaktisches Gas enthält, entsteht eine Art "Fahrtwind": Das Gas kann "herausgeweht" werden und führt zur Form einer Galaxie, die einer Qualle ähnelt – ein Körper aus vergleichsweise kleinen und kompakten Sternen mit Tentakeln, dem Gas, das hinter der Galaxie her weht.

Vieles aus dem Ablauf solcher Prozesse, die in einem Zeitraum von Hunderten oder sogar Milliarden von Jahren einzuordnen sind, ist im Detail noch nicht geklärt. Mithilfe von Computersimulationen hoffen die Wissenschaftler aber, bald mehr darüber zu wissen. Es geht unter anderem um die Erforschung interessanter Wechselwirkungen mit dem Gas eines Galaxienhaufens. Zunächst einmal will man feststellen, welche der unzähligen Galaxien überhaupt Quallen-Galaxien sind. Und weil das menschliche Auge sehr gut Muster erkennen kann – Computern müsste man das erst einigermaßen kompliziert beibringen –, kommt hier das Projekt der Bürgerwissenschaft, auch Citizen Science genannt, ins Spiel, wie Markus Pössel, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im MPIA, im Gespräch mit der RNZ erklärt.

Da es um riesige Datenmengen, die Begutachtung von Zehntausenden von Galaxien-Bildern geht, brauchen die Astronomen die Hilfe von außen: Interessierte aus aller Welt erfahren auf der Zooniverse-Plattform in einem kurzen Einführungskurs, worauf es beim Erkennen von Quallen-Galaxien ankommt. "Das ist vergleichsweise einfach", meint Pössel – man muss also kein Experte auf dem Gebiet sein. Seit Juni dieses Jahres läuft das Projekt, das auf Deutsch, Englisch und Hebräisch an den Start gegangen ist. Es stieß von Anfang an auf große Resonanz, wie der Heidelberger Astronom berichtet: In der ersten Phase, an der sich rund 2500 Bürgerwissenschaftler beteiligten, waren etwa 38.000 verschiedene Bilder aus der Simulation zu begutachten, und Ende August war der Datensatz bereits komplett klassifiziert.

Dabei bekommt immer mehr als eine Person die zufällig ausgewählten Bilder zu Gesicht, um dann zu sehen, ob sich eine Mehrheit für eine Quallen-Galaxie entschieden hat. Und diese Laien-Klassifikationen haben sich als zuverlässig erwiesen, wie die professionellen Astronomen festgestellt haben. Auch erste Hinweise auf Eigenschaften der Quallen-Galaxien gibt es laut Pössel aus diesen Daten schon: zum Beispiel, dass in besonders massereichen Galaxienhaufen und -gruppen Quallen-Galaxien bereits in der fernen kosmischen Vergangenheit, vor vielen Milliarden Jahren, existierten. In der zweiten Phase des Projekts werden gegenwärtig 50.000 neue Bilder klassifiziert – der Stoff geht den Bürgerwissenschaftlern so schnell also nicht aus.

Info: Wer dabei helfen will, Galaxien zu identifizieren, die wie Quallen aussehen, kann das tun unter https://www.zooniverse.org/projects/apillepich/cosmological-jellyfish.