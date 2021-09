Von Holger Buchwald

Heidelberg. Jetzt geht es ans Eingemachte: Das "Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld" geht in dieser Woche in seine entscheidende Phase. Die beiden verbliebenen Planungsteams Astoc und Höger stellen am Donnerstag ab 18 Uhr im Hörsaalgebäude "Im Neuenheimer Feld 252" ihre Entwürfe für die zukünftige Entwicklung des Campus der Öffentlichkeit vor. Auch in dieser letzten Konsolidierungsphase, an deren Ende der Gemeinderat über den Masterplan entscheiden soll, können sich die Nutzer des Feldes und die benachbarten Stadtteile einbringen.

Wie kann es gelingen, 800.000 Quadratmeter zusätzliche Bruttogeschossfläche im Neuenheimer Feld unterzubekommen, damit die wissenschaftlichen Einrichtungen und Kliniken eine Zukunftsperspektive haben? Und was muss unternommen werden, um den drohenden Verkehrsinfarkt abzuwenden? Das sind die beiden Fragen mit der stärksten politischen Sprengkraft. Der Gemeinderat hatte bereits im Juli 2020 klare Vorgaben gemacht, dass zum Beispiel das Gewann Hühnerstein im Handschuhsheimer Feld erst bebaut werden darf, wenn die Entwicklungsmöglichkeiten im heutigen Campus weitgehend ausgeschöpft sind, oder dass sowohl eine Straßenbahn-Stichstrecke als auch ein Campus-Ring geprüft werden müssen.

Die drei Projektträger – Stadt, Land und Universität – legten nach und forderten von den Planungsteams, dass sie bei der finalen Ausarbeitung ihrer Entwürfe eine "Leistungsbeschreibung" abarbeiten. Doch genau darum wird es bereits an diesem Dienstag in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses, ab 17 Uhr im Rathaus, Diskussionen geben. Das Bündnis Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld aus Umweltverbänden, Handschuhsheimer Gärtnern und Stadtteilvertretern, kritisiert, dass auch Kerstin Höger Pläne für eine Bebauung des Hühnersteins vorlegen muss, obwohl sie noch im Sommer 2020 gesagt hatte, dass sie auch ohne dieses Gelände im Handschuhsheimer Feld auskommen könnte. Zudem stelle die Leistungsbeschreibung klare Bedingungen, was die Größe der Parkflächen und die Parkgebühren angehe. Das Bündnis schreibt in einer Pressemitteilung: Mit diesen Vorgaben ohne jegliche Diskussion und ohne Beteiligung des Gemeinderats werde das Masterplanverfahren ad absurdum geführt, eine zukunftsfähige Entwicklung des Campus verhindert.

"Die Festlegungen dienen dazu, eine Vergleichbarkeit der Entwürfe zu gewährleisten. Das ist ein Gebot der Fairness. So liegt die Messlatte für beide Büros exakt auf derselben Höhe", kontert ein Stadtsprecher. Er verteidigt auch den Vorschlag von Oberbürgermeister Eckart Würzner, eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe zum Masterplan einzuberufen: "Die Arbeitsgruppe dient dazu, den Gemeinderat in dieser Zeit auf dem Laufenden zu halten. Das ist nichts anderes als Ausdruck des Respekts vor dem komplexen Verfahren und den zu erwartenden Erkenntnissen", so der Stadtsprecher. Würzner selbst hegte jedoch in seinem Schreiben an die Gemeinderäte die Hoffnung, dass es mit der Arbeitsgruppe gelingen könnte, ähnlich wie beim Thema Betriebshof eine breite Mehrheitsentscheidung zu erzielen.

Info: Eine Teilnahme an der Präsentation am Donnerstag um 18 Uhr im Hörsaalgebäude "Im Neuenheimer Feld 252" ist nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete und nach Anmeldung unter www.masterplan-neuenheimer-feld.de möglich. Auf der Seite startet am Donnerstag auch die Online-Beteiligung.