Heidelberg. (pol) Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal, die am Samstagabend im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg im Einsatz waren, haben in der Altstadt mehrere Personen mit Drogen kontrolliert. Einer Fußstreife fiel kurz nach 23 Uhr ein deutlicher Marihuana-Geruch auf, der von mehreren Personen ausging, die sich am Heumarkt in der Altstadt aufhielten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten inmitten der Gruppe einen angerauchten Joint, den sie jedoch niemandem zuordnen konnten. Als sie die jungen Leute durchsuchten, fanden sie bei einem 18-Jährigen eine kleine Menge Marihuana. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

Er gab bei seiner Anhörung an, dass er das Rauschgift zuvor bei einem 19-jährigen Mann aus der Gruppe gekauft habe. Dieser weigerte sich aber, sich durchsuchen zu lassen, sodass die Beamten Zwang anwenden mussten. Dabei versuchte er, sich deren Griffen zu entwinden, und zappelte wild. Letztlich fand man bei ihm auch kein weiteres Rauschgift. Doch gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Drogenhandels und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.