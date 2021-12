Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Rhein-Neckar-Region will Weltspitze im Bereich der Gesundheits- und Lebenswissenschaften werden – dazu haben sich die führenden Forschungseinrichtungen zu einer Allianz zusammengeschlossen. Das Land Baden-Württemberg fördert den Innovationscampus "Heidelberg Mannheim Health & Life Sciences" zunächst mit 40 Millionen Euro. Nun erfuhr die RNZ auf Nachfrage beim Wissenschaftsministerium in Stuttgart, wohin die Reise inhaltlich geht.

Woran wird geforscht? Im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen zunächst drei Bereiche: Zu den lebenswissenschaftlichen Leuchtturmprojekten gehört insbesondere die Molekularbiologie, die Lebensvorgänge auf der molekularen Ebene untersucht. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die Herz- und Gefäßkrankheiten, der dritte Schwerpunkt behandelt die Künstliche Intelligenz. Die 40 Millionen Euro, die die Landesregierung im Sommer in Aussicht gestellt hatte, dienen der Anschubfinanzierung der drei Forschungsbereiche bis 2024. Eine "langfristige Absicherung" sei in Arbeit, teilte ein Ministeriumssprecher mit.

Wer ist beteiligt? In der Allianz sind sieben universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen der Region zusammengeschlossen. An den drei Forschungsthemen, auf die die Landesregierung nun ihren Fokus richtet, sind sie denn auch alle beteiligt – wenn auch in unterschiedlichen Konstellationen. Die sieben beteiligten Einrichtungen sind die Universität Heidelberg mit ihren beiden medizinischen Fakultäten in Heidelberg und Mannheim, die Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim, das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das Europäische Molekularbiologie-Labor (EMBL), das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung sowie das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim.

Wie ist die neue Förderzusage zu bewerten? "Das Land macht einen großen Aufschlag, um die Region voranzubringen", würdigt Professor Michael Boutros die jüngste Entscheidung. Boutros leitet am DKFZ nicht nur die Abteilung "Signalwege und Funktionelle Genomik", sondern ist auch dessen Beauftragter für die neue Allianz sowie Direktor des Marsilius-Kollegs an der Uni Heidelberg. "Das sind die ersten Projekte, die ganz konkret anlaufen. Wir hoffen, dass es in Zukunft weitere Förderungslinien geben wird." Ziel der Allianz sei, die Interaktion der Einrichtungen zu verstärken und gemeinsam besser zu werden.

Welche Strategie verfolgt das Land? Die Bereiche Gesundheit und Lebenswissenschaften seien nicht nur für die Menschen bedeutend, sondern auch vielversprechende Wachstumsmärkte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, hatte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer im Sommer erklärt. Dieser Innovationscampus in Heidelberg und Mannheim ist einer von dreien, den das Land fördert. Daneben unterstützt es das "Cyber Valley" im Raum Stuttgart/Tübingen und den Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" in Karlsruhe/Stuttgart.

> Was bedeutet das für Heidelberg? Der Ausbau der Forschung in den Lebenswissenschaften wird zu einem späteren Zeitpunkt auch Platz brauchen. "Mittelfristig muss das räumlich sicherlich abgebildet werden", sagt Professor Michael Boutros. "Ich glaube, man muss dabei eine Cluster-Strategie verfolgen." Das soll heißen, dass die Forschung nicht unbedingt an einem Standort angesiedelt sein muss, sich aber auch nicht zu stark verstreut. Ein Cluster solle eine bestimmte Größe haben und Dynamik entfalten, bekräftigt auch OB Eckart Würzner. In Heidelberg sei nur noch Patrick-Henry-Village (PHV) in der Entwicklung. Im Neuenheimer Feld sei eine Nachverdichtung in der Diskussion, Möglichkeiten bestünden auch im Bereich des Heidelberg Innovation Park in Kirchheim.