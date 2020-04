Heidelberg. (pol/mare) Am Freitagabend hat ein Mann mit Waffe einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Das berichten die Beamten.

Kurz nach 22 Uhr bekam die Polizei eine verdächtige Wahrnehmung in einem Autohaus in der Dischingerstraße gemeldet. Mehrere Streifenwagen wurden zeitgleich zu der Adresse beordert, da ein Anrufer in einem dortigen Büro einen Mann mit einer Schusswaffe bemerkt hatte.

Der Polizei gelang es, den 57-Jährigen mittels Lautsprecher anzusprechen. Bei ihm handelte es sich um den Geschäftsführer, der sich in den Innenhof begab und von den Polizisten kontrolliert wurde.

Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen