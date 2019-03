Heidelberg. (pol/rl) In der Poststraße um 1 Uhr morgens attackiert wurde ein 28-jährige Frau am Mittwoch. Die Frau stand laut Polizeibericht am Hintereingang des "Carrés" in Höhe eines Spielsalons als der Mann auf sie losging. Es kam zu einem Gerangel, woraufhin mehrere Passanten der Frau zu Hilfe kamen und den Täter in die Flucht schlugen. Die verständigte Polizei fahndete danach mit zehn Streifenwagen nach dem Täter, konnte ihn jedoch nicht finden.

Die 28-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Wieso der Mann die Frau angriff, ist unklar. Der Täter soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er sei schlank, hat halblange braune Haare und einen hellen Teint. Er trug Jeans, eine olivgrüne Jacke mit Kapuze, hellbraune Schuhe und einen schwarzen Rucksack.

Hinweise zur Tat, zum Täter und dessen Fluchtrichtung erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444.