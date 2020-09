Hier am ehemaligen Leinpfad am Neckar bei Handschuhsheim attackierte ein junger Mann am 7. März 2018 eine Joggerin. Foto: Priebe

Heidelberg. (pol/kaf) Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Täter, der eine Joggerin auf dem Leinpfad direkt hinter dem Zoo angegriffen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Samstag, 5. September, gegen 7.45 Uhr im Stadtteil Neuenheim.

Der Unbekannte sprach die 57-Jährige während einer kurzen Laufpause an und fragte nach dem Weg. Nachdem das kurze Gespräch beendete war, setzten sie ihre Wege zunächst fort. Nach wenigen Minuten trafen aber beide wieder aufeinander. Der Unbekannte stieß die Joggerin in den Rücken, sodass sie eine kleine Uferböschung zum Neckar hinunterstürzte. Anschließend schlug der Mann auf die Frau ein. Als sie sich vehement zur Wehr setzte, schubste er sie in den angrenzenden Neckarkanal. Der Täter flüchtete. Die 57-Jährige schwamm an die nächstmögliche Ausstiegsstelle und vertraute sich einem Passanten an, der die Polizei informierte.

Foto: Polizei

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief allerdings ohne Ergebnis. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, 11,70 Meter groß, dunkle Augen, sportliche Figur. Er hatte schwarze kurze Haare, vermutlich einen Dreitagebart. Die Polizei spricht von einer "südländischen Erscheinung". Er trug eine dunkle, lange Hose, eine Langarmjacke, darunter einen braun gemusterten Strickpullover und helle Schuhe aus geflochtenem Leder (Mokassin ähnlich).

Ob diese Tat im Zusammenhang mit einem weiteren Fall steht, der sich wenige Minuten zuvor unweit davon "Im Neuenheimer Feld", Höhe Nr. 687, ereignete, wird noch ermittelt. Eine 22-jährige Studentin war kurz nach 7.30 Uhr von einem Parkhaus aus auf dem Nachhauseweg, als sie ein unbekannter Mann in eindeutig sexueller Absicht ansprach.

Als sich die junge Frau nicht weiter darauf einließ, fiel der Unbekannte über sie her. Weil sich die Studentin jedoch heftig wehrte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete. Die Beschreibung dieses Täters stimmt jedoch nicht mit der Beschreibung des Mannes der nachfolgenden Tat überein. Ermittlungen hierzu sind jedoch noch im Gange.

Seit den beiden Taten gehen Beamte des Polizeireviers HD-Nord sowie Beamte im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft verstärkt offen und verdeckt Streife im Neuenheimer Feld, insbesondere bei den Parkhäusern, den Studentenwohnheimen sowie ab dem Skaterpark unterhalb der Ernst-Walz-Brücke und in der Umgebung entlang des Leinpfades. Die Überwachungsmaßnahmen sind auf unbestimmte Zeit angelegt und erfolgten sowohl tagsüber als auch nachts.

Im März 2018 war es schon einmal zu einem Angriff auf eine Joggerin auf dem Leinpfad gekommen. Der Täter wurde geschnappt und in einem Prozess mit großem Medienecho verurteilt worden.

Zeugen können sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.