Von Julia Lauer

Heidelberg. Sie gehören zu den Diagnosen, die Menschen am meisten fürchten: Bauspeicheldrüsenkrebs und Demenz. Manfred Lautenschläger, Mitgründer der Finanzberatung MLP, hat zwei Forschungsprojekten am Heidelberger Universitätsklinikum seine finanzielle Unterstützung zugesagt. Über seine Stiftung sollen sie jeweils eine Förderung von einer Million Euro erhalten, und dies über einen Zeitraum von vier Jahren. Das gab er am Dienstag in der Wieslocher MLP-Konzernzentrale vor Vertretern aus Wissenschaft und Politik bekannt.

"Ich habe Wissenschaftler ausgewählt, die bisher exzellente Arbeit geleistet haben", erklärte Lautenschläger sein Vorgehen. Wichtig sei ihm außerdem gewesen, dass Nachwuchsforscher eingebunden sind. Auch, dass ihm diese Forschungsvorhaben aus dem medizinischen Bereich persönlich nahegehen, verschwieg der Unternehmer nicht. "Mein Albtraum ist, dass ich mal an Alzheimer erkranken könnte", sagte der 82-Jährige über ein Krankheitsbild, das in einer immer älter werdenden Gesellschaft immer häufiger auftritt. Er selbst erhielt vor mehr als 40 Jahren die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs – und überstand ihn. "Ich gehöre damit zu den längsten Überlebenden", sagte er.

Längst nicht allen Erkrankten wird heute dieses Glück zuteil: Denn allzu häufig ist dieser aggressive Krebs tödlich. 2019 forderte er in Deutschland mehr als 19.000 Menschenleben, wie der Blick in die Statistik zeigt. Damit ist Bauchspeicheldrüsenkrebs die am zweithäufigsten tödliche Krebsart; nur ein Bruchteil der Erkrankten lebt nach der Diagnose noch länger als fünf Jahre. Heidelberger Wissenschaftler untersuchen, warum die Sterblichkeit bei dieser Krebsart so hoch ist und wie man die Behandlung voranbringen kann. Dazu haben sich der Chirurg Prof. Markus Büchler und der Onkologe Prof. Dirk Jäger mit ihren Teams zusammengeschlossen. Die Chirurgin Dr. Susanne Roth leitet die Arbeiten.

Zwar sind die Behandlungen des Bauspeicheldrüsenkrebses in den vergangenen Jahren besser geworden, etwa durch bessere Operationsmethoden und eine optimierte anschließende Chemotherapie. Wenig ist hingegen darüber bekannt, warum manche Menschen – wie etwa Manfred Lautenschläger – noch viele Jahrzehnte nach der Diagnose leben. Mehr darüber herauszufinden, wie die Zellen des Immunsystems in diesen Fällen die Tumorzellen über viele Jahre in Schach halten können, ist das Ansinnen dieses interdisziplinären Forschungsprojekts. Ziel ist, die Erkrankung künftig zielgerichteter behandeln zu können.

Während der Bauchspeicheldrüsenkrebs glücklicherweise vergleichsweise selten ist, sind Demenzleiden weit verbreitet. In Deutschland erkrankt alle 100 Sekunden ein Mensch an Demenz, hinter der in vielen Fällen die Alzheimer-Krankheit steckt. Mit dem Absterben von Nervenzellen im Gehirn verlieren Erkrankte nicht nur das Gefühl für Zeit und Raum, sondern oftmals auch ihre Identität. Die Erkrankung ist bisher nicht heilbar, aber ihr Verlauf lässt sich mit Therapien verlangsamen – vor allem im Anfangsstadium. Insbesondere dieser Phase gilt das Interesse der Heidelberger Forscher.

Die Neurobiologin Prof. Hannah Monyer untersucht mit Mausmodellen die Aktivität von einzelnen Zellen, die für die Koordination von Raum und Zeit bedeutend sind. Ist diese Struktur gestört, versagt die Orientierung. Der Neurologe Prof. Wolfgang Wick und der Neuroradiologe Prof. Martin Bendszus wollen mit bildgebenden Verfahren Muster dazu identifizieren, wer von Prävention profitieren kann.

"Das, was hier für die Forschung ermöglicht wird, ist ganz außerordentlich", sagte Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Es sei ihr ein Anliegen gewesen, ihren Dank persönlich zu überbringen. Dass Heidelberg mit seinen Forschungseinrichtungen mindestens deutschlandweit in der ersten Liga spiele, sei auch Mäzenen und Stiftungen zu verdanken. "So eine Dynamik kriegen wir nur hin, wenn viele Kräfte zusammenwirken."