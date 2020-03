> Luigi Toscano ist 47 Jahre alt, Fotograf und Filmemacher. Der Sohn italienischer Gastarbeiter arbeitete als Dachdecker, Fensterputzer und Türsteher im Mannheimer Club Soho. Er lernte das Fotografieren in einem Kurs an der Volkshochschule. 2003 wurde seine erste Ausstellung unter dem

> Luigi Toscano ist 47 Jahre alt, Fotograf und Filmemacher. Der Sohn italienischer Gastarbeiter arbeitete als Dachdecker, Fensterputzer und Türsteher im Mannheimer Club Soho. Er lernte das Fotografieren in einem Kurs an der Volkshochschule. 2003 wurde seine erste Ausstellung unter dem Titel "Colorblind" gezeigt.

> "Gegen das Vergessen" ist das jüngste Projekt Toscanos und steht unter der Schirmherrschaft des deutschen Außenministers Heiko Maas. Bis heute hat Toscano mehr als 400 Holocaust-Überlebende in Deutschland, den USA, der Ukraine, Israel und Russland getroffen und fotografiert. Die Porträts sind Grundlage für die Ausstellung, einen Bildband und die App "Lest We Forget". Zudem ist der Dokumentarfilm "Gegen das Vergessen" entstanden, der 2019 seine Weltpremiere in Seattle feierte und im Mai auch im Karlstorbahnhof zu sehen sein wird. pne

