Heidelberg. (RNZ) Insgesamt 27 Kurz-Performances an drei Tagen zeigt die Heidelberger Tanzgesellschaft "Inter-Actions" an sieben Schauplätzen. Von Freitag, 10. September, bis Sonntag, 12. September, bespielt das Stadt-Projekt "Lost Bodies – Urban Encounters" des Choreografen Edan Gorlicki von 13 bis 21 Uhr unterschiedliche Orte in ganz Heidelberg. Unterstützt wird das Projekt vom Kunstverein Heidelberg, dem Völkerkundemuseum, dem Haus am Wehrsteg, der Halle 02, dem Fensterplatz, den Breidenbach Studios und dem Karlstorbahnhof.

Dabei kann sich das Publikum seine Routen frei zusammenstellen. An jedem Ort erwartet es eine Kurz-Performance mit Solo-Performern, die sich auf den Ort, das Publikum und die Atmosphäre einlassen. Wo und wann die Tänzerinnen und Tänzer zu erleben sind, verrät ein Routenplan, der für fünf Euro in der P11 Café-Bar am Römerkreis erhältlich ist und den Eintritt zu den Veranstaltungen ermöglicht. Der Eintritt ist nur getestet, geimpft oder genesen möglich. Kontaktdaten vor Ort werden erfasst.