Heidelberg. (pri) Nach dem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Bergheim kam es am Mittwochnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Kurz nach 17 Uhr fuhr der Bus auf der Sonderspur für Bus und Bahn auf der Bergheimer Straße in Richtung der Autobahn. Neben ihm fuhr ein 29-jähriger Fahrer mit seiner Mercedes C-Klasse. Auf Höhe des Czernyrings wechselte der 45-jährige Busfahrer von seiner Sonderspur auf die Bergheimer Straße und kollidierte dabei mit dem Mercedes.

Zwei Fahrgäste im Busses wurden leicht verletzt. Ein 55-Jähriger kam in ein örtliches Krankenhaus, eine 72-Jährige wollte selbst zum Arzt gehen. Die Fahrer von Bus und Auto blieben unverletzt. Am Bus entstand rund 4000 Euro Sachschaden, am Mercedes 3000 Euro.

Update: Donnerstag, 1. April 2021, 01.30 Uhr