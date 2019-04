Mit den Burgenfahrten nach Neckarsteinach startet die Weiße Flotte am Samstag in die neue Saison. Foto: privat

Heidelberg. (tt) Mit den Burgenfahrten nach Neckarsteinach startet die Weiße Flotte am Samstag in die neue Saison. Im Einsatz sind neben der "Königin Silvia" auch die "Europa" und die "Merian". Die Fahrten starten um 10, 11 und 12 Uhr sowie um 14, 15 und 16 Uhr an der Anlegestelle unterhalb der Stadthalle. Und auch wenn der Neckarlauer derzeit noch eine Baustelle ist, gibt es verschiedene Zugänge zum Ponton der Weißen Flotte.

Ab Samstag im Einsatz ist auch die Neckarfähre "Liselotte": Sie verkehrt stündlich zwischen der Alten Brücke und dem Marriott Hotel. Weil viele Fahrgäste die Fähre für eine Stadtrundfahrt auf dem Wasser nutzen, bekommt man an Bord jetzt auch eine Tasse Kaffee.