Heidelberg. (zg/ber) Das Echo sei groß, viele wollten helfen, sagt Vorsitzender Uwe Hollmichel von der SG Heidelberg-Kirchheim. Anpfiff ins Leben macht Werbung und auch ehemalige und aktuelle Nationalspieler wie Kevin Kurányi und Jonas Hofmann oder Hannovers Trainer Kenan Kocak haben den Aufruf auf ihren Social-Media-Kanälen weiterverbreitet.

Und das ist gut so, denn Hilfe tut Not: Der 15-jährige Vanja ist bei einem Fußballspiel zwischen seiner SG Kirchheim und dem SV Waldhof zusammengebrochen und kam sofort ins Krankenhaus. Die niederschmetternde Diagnose: Leukämie.

Vanja braucht nun einen passenden Stammzellenspender. Die Suche gestaltet sich jedoch schwierig, denn er hat ein sehr seltenes Blutbild und die Herkunft seines leiblichen Vaters ist unbekannt. Von Geburt an wächst er liebevoll behütet bei seinen Adoptiveltern in Heidelberg auf, die nun mit dem dringenden Appell an die Öffentlichkeit gehen: "Lasst euch bitte registrieren und werdet so vielleicht zum Lebensretter für Vanja."

Gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisiert die SG Kirchheim eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich unter "www.dkms.de/vanja" ein Registrierungs-Set nach Hause bestellen. Wegen Corona werden solche Registrierungen seit März nicht mehr an einem zentralen Ort, sondern online durchgeführt.

Es ist ganz einfach: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

"Wir sind sehr dankbar über die große Unterstützung", sagt Uwe Hollmichel. Die geht mittlerweile weit über die Rhein-Neckar-Region hinaus. Mehrere Fußball-Bundesligisten haben sich dem Aufruf angeschlossen und mit Ardian Bujupi macht auch ein international bekannter Musiker Werbung für die Registrierungsaktion.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. Das DKMS-Spendenkonto: IBAN DE64641500200000255556, Verwendungszweck: Vanja.