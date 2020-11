Heidelberg. (jola) Im einem akuten psychotischen Zustand soll ein 45-Jähriger am 15. Mai dieses Jahres seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Bergheim erstochen haben. Am Montag begann sein Prozess vor der Schwurgerichtskammer am Heidelberger Landgericht. Die Tat ist als Totschlag in schuldunfähigem Zustand angeklagt: Die Richter müssen also entscheiden, ob der nun 46-Jährige unbefristet in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Nur bei der Verlesung der sogenannten Antragsschrift war die Öffentlichkeit zugelassen. Es sind vier weitere Verhandlungstage geplant, das Urteil soll am 30. November fallen.

Der Angeklagte leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Bei der Tat soll er davon ausgegangen sein, den Teufel vor sich zu haben, den er bekämpfen und abwehren müsse. Mit einem Küchenmesser soll er seiner Lebensgefährtin trotz deren Abwehrversuchen mindestens 80 teilweise tiefe Stiche im Brust- Bauch- und Halsbereich beigebracht haben. Das Opfer soll kurz darauf verstorben sein.

Da der Täter aufgrund seiner Erkrankung schuldunfähig gehandelt hat, entscheidet das Gericht nicht über eine Strafe, sondern über seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Eine solche Unterbringung ist möglich, wenn weitere erhebliche Straftaten drohen, darf aber nicht mit der Sicherheitsverwahrung verwechselt werden, bei der es ausschließlich um den Schutz der Öffentlichkeit geht.