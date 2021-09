Heidelberg (dpa) Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) will bis zur Bundestagswahl nicht mehr über Umfragen sprechen, die derzeit die SPD vor der Union sehen. "Dieses tägliche Klicken von Umfragen mag spannend sein. Ich sage, wie es mit Deutschland weitergehen soll", sagte der CDU-Chef am Montag in Heidelberg nach einem Treffen mit dem Vorstand der Südwest-CDU.

Man solle doch Geduld haben und in den verbleibenden Wochen bis zur Wahl über Politik reden. "Und dann zählen wir aus. Und dann sehen wir, wie treffsicher Umfragen waren oder nicht", sagte Laschet. Die Umfragen sehen die SPD bis zu fünf Prozentpunkte vor der Union auf Platz eins.

Auch der CDU-Bundesvize und baden-württembergische Landeschef Thomas Strobl sagte, er habe seinem Landesvorstand empfohlen: "Glotzt nicht andauernd auf die Umfragen. Wir haben noch 20 Tage." Strobl zeigte sich überzeugt, dass die CDU das Rennen noch gewinnen kann. "Die Messe ist noch nicht gelesen."

Update: Montag, 6. September 2021, 13.42 Uhr

Laschet besucht auf Wahlkampftour CDU-Landesvorstand und SAP

Heidelberg/Walldorf. (dpa) Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl will Kanzlerkandidat Armin Laschet der Führung der Südwest-CDU erklären, wie er sich aus dem Umfragetief zu befreien gedenkt. Laschet besucht am heutigen Montag um 11.15 Uhr den Landesvorstand, der ausnahmsweise in Heidelberg tagt. Die Landes-CDU war in der Kanzlerfrage klar für CSU-Chef Markus Söder gewesen. Allerdings hatte Landesparteichef und Bundesvize Thomas Strobl in den Bundesgremien deutlich für Laschet plädiert. Im Anschluss an den Besuch soll es ein Presse-Statement geben. Ursprünglich war eine öffentliche Wahlkampfrede geplant gewesen.

Nach dem Besuch des Landesvorstands in Heidelberg fährt Laschet weiter nach Walldorf, wo er Europas größten Softwarehersteller SAP besucht. Anschließend will der 60-Jährige eine Pressekonferenz gegen 13.40 Uhr geben. Beide Termin sind nicht-öffentlich.

Im Endspurt zur Bundestagswahl am 26. September steht Laschet unter Druck: Die Union ist unter seiner Führung im vergangenen Monat in manchen Umfragen auf bis zu 20 Prozent abgestürzt und von der SPD überholt worden. Die Südwest-CDU ist der zweitgrößte Landesverband und hofft trotz der Umfragemisere darauf, wieder alle 38 Direktmandate zu holen.

Update: Sonntag, 5. September 2021, 18.45 Uhr

Laschet verkürzt Wahlkampf in der Region

Heidelberg. (RNZ) Anfang August wollte der Unionskanzlerkandidat den Bundestagswahlkampf in Heidelberg eröffnen. Der Termin wurde wegen des Managements rund um die Flutkatastrophe verschoben. Jetzt kommt Laschet am Montag nach Heidelberg, aber nur, um an der Vorstandssitzung der Südwest-CDU teilzunehmen, im Anschluss gibt es ein Presse-Statement. Ursprünglich war eine öffentliche Wahlkampfrede geplant gewesen. Mittags fährt Laschet zur SAP. Beide Termin sind nicht-öffentlich.

Update: Samstag, 4. September 2021, 6 Uhr

Heidelberg von Laschets Wahlkampf-Tour gestrichen

Berlin/Stuttgart. (dpa-lsw) Statt wie ursprünglich mal geplant nach Baden-Württemberg zieht es Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im Wahlkampf nun zunächst in den Osten. Unter anderem will der CDU-Vorsitzende am Freitag die Tesla-Gigafactory in Brandenburg besichtigen und an der Glienicker Brücke bei Potsdam an einer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Mauerbaus teilnehmen.

Die Wahlkampftour hätte eigentlich in der vergangenen Woche beginnen sollen. Damals sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Start mit der Begründung ab, dass die Bewältigung der Flutkatastrophe in seinem Bundesland oberste Priorität habe.

Zwar wird Laschet wie ursprünglich geplant Frankfurt/Main besuchen. Die anschließend in Baden-Württemberg vorgesehenen Stationen wie Heidelberg, Leimen, Bad Wildbad (Landkreis Calw), Konstanz und Aalen (Ostalbkreis) wird es vorerst jedoch nicht geben. Wie die weitere Planung der Tour bis zur Bundestagswahl Ende September aussieht, war zunächst unklar.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 9 Uhr

Armin Laschet kommt am Donnerstag doch nicht nach Heidelberg

Heidelberg. (RNZ) Der CDU-Kanzlerkandidat hatte sich für Wahlkampfauftritte am Donnerstag in Heidelberg und Leimen angekündigt. Doch daraus wird nun nichts. Einen Tag vorher sagt die CDU die Termine ab. "Die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe hat für Armin Laschet höchste Priorität, ihr wird er auch weiterhin seine volle Aufmerksamkeit widmen", schreibt die CDU-Pressestelle am Mittwochmittag. Warum die Absage überraschend erst am Mittwoch kommt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

"Am Dienstag kommender Woche kommt zudem die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um für eine schnelle Akquirierung der Hilfen für die Betroffenen sowie die betroffenen Regionen in den Hochwassergebieten zu sorgen", heißt es weiter. Zudem habe das Bundeskabinett am Mittwoch auf Vorschlag von Armin Laschet die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auf den Weg gebracht. Bis zur Ministerpräsidentenkonferenz seien nun weitere operative Schritte abzustimmen. Aus diesen Gründen muss der Beginn der Deutschland-Reise verschoben werden. Ein Ersatztermin wurde noch nicht genannt.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 12.00 Uhr

Armin Laschet kommt nach Heidelberg

Heidelberg. Der Bundestagswahlkampf nimmt auch in Heidelberg langsam Fahrt auf – und nach Annalena Baerbock (Grüne) stattet nun auch der Kanzlerkandidat der CDU der Stadt einen Besuch ab. Armin Laschet ist am Donnerstag, 5. August, am frühen Nachmittag zunächst am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL), um sich dort über die Arbeit der Spitzenforscherinnen und -forscher zu informieren.

Im Anschluss – vermutlich gegen 17 Uhr – wird der derzeitige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen durch die Altstadt spazieren. Dabei macht er auch Station an einem Infostand der CDU in der Hauptstraße. Wer den Kanzlerkandidaten also aus der Nähe sehen oder ihm eine Frage stellen möchte, hat dort wohl am ehesten die Gelegenheit dazu. Ab 18.30 Uhr ist Laschet dann in Leimen beim Weingut Müller zu Gast.