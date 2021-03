Heidelberg. (ani) Lange wurden sie gefordert, jetzt sind sie endlich da: Die Stadt stellt den 35 städtischen Schulen rund 1500 Tablets und Laptops für Lehrkräfte zur Verfügung. Sie können die Geräte künftig ausleihen und für den Unterricht in der Schule, beim Distanzlernen sowie zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts nutzen. Finanziert wird das über das Bundesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte", das wegen der Corona-Krise zum Digital-Pakt Schule aufgesetzt wurde. Die Stadt erhält aus dem Förderprogramm rund 700.000 Euro. Weitere Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte kommen aus dem Landesförderprogramm "Schulbudget Corona", aus dem die Stadt 400.000 Euro bekommen hat.

Laut Oberbürgermeister Eckart Würzner ist Heidelberg landesweit eine der ersten Städte, die ihre Schulen flächendeckend mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Lehrerverbände sowie die Vereinigung der Schulleiterinnen und Schulleiter hatten mit Beginn der Pandemie und dem Homeschooling Lehrer-Laptops gefordert. Die Stadt hat daraufhin eine Bedarfserhebung mit den Schulen gemacht und rund 1200 Tablets sowie knapp 300 Laptops bestellt. Aktuell werden die Tablets von der städtischen Schul-IT konfiguriert und bereits seit vergangenem Freitag ausgeliefert. Bei den Laptops müssen sich die Schulen noch ein wenig gedulden: Aufgrund von Lieferengpässen bei den Herstellern kommen diese wohl erst im April.

Daneben gibt es weitere gute Nachrichten, was die Digitalisierung an Schulen angeht: Die lange vakanten drei Stellen bei der städtischen Schul-IT konnten zwischenzeitlich besetzt werden. Der jährliche Personalaufwand in Höhe von circa 180.000 Euro kann über das Bundesförderprogramm "Administratoren" gedeckt werden. Schon im letzten Sommer wurden die Stellen ausgeschrieben, da aufgrund der zusätzlichen Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler dringend mehr Personal gebraucht wurde, das diese Geräte auch betreut – also konfiguriert und wartet. Auf RNZ-Anfrage heißt es nun aus dem Rathaus: "Das Kernteam der Schul-IT besteht inklusive der drei Neubesetzungen aktuell aus acht Vollzeitkräften." Die Schul-IT wird bei verschiedenen Aufgaben zudem auch durch andere Abteilungen des Amtes für Digitales und Informationsverarbeitung zusätzlich unterstützt.