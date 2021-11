Von Lea Jaeger

Heidelberg. Druck auf Ungeimpfte, große Nachfrage nach Boostern und prominente Verweigerer: Die Corona-Impfung wird heftig diskutiert. Deshalb veranstalteten die Uni Heidelberg und die Verfasste Studierendenschaft (VS) vergangene Woche einen virtuellen Infoabend zu dem Thema. "Wir vertreten alle Studierenden. Auch die, die sich nicht impfen lassen wollen", betonte Peter Abelmann, Vorsitzender der VS, zu Beginn. Die Mehrheit der Nachrichten, die ihn erreichten, kämen jedoch von Geimpften, die sich Sorgen vor einer Ansteckung durch Ungeimpfte machen.

Anja Senz, Prorektorin für Studium und Lehre der Uni Heidelberg, betonte, dass bereits über 90 Prozent der Studierenden der Uni geimpft seien. Und dennoch war das Interesse an der Veranstaltung groß: Rund 250 Menschen nahmen teil und schrieben 400 Nachrichten in den Chat. Die RNZ dokumentiert die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was sagt man Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Hans-Georg Kräusslich, Chef-Virologie am Uniklinikum Heidelberg, sieht die Situation pragmatisch. Es gebe eben Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Fakten keinen Glauben schenken. "Daran kann ich aber nichts ändern. Wir können und wollen niemanden zwingen, diesen zu glauben. Wir können uns nur der Diskussion stellen, Gegenargumente zur Kenntnis nehmen und diese entweder validieren oder entkräften."

Wie kann man den Druck auf Ungeimpfte, der aktuell herrscht, rechtfertigen? Jochen Taupitz, Direktor des Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht an der Uni Mannheim, erklärte, dass der Druck vor allem durch zwei Rechte entstünde, die sich gegenüberstehen: "Menschen haben sogenannte Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte. Gleichzeitig hat der Staat aber auch Schutzpflichten." Hier sei eine Abwägung erforderlich. "Der Staat muss für ein funktionierendes Gesundheitssystem sorgen." Die Impfung würde aktuell als das notwendige Mittel gesehen, um die Pandemie zu bekämpfen. Wichtig ist Taupitz noch eins: "Es ist eine Drucksituation, aber kein Zwang." Er sieht es auch als selbstverständlich an, dass Ungeimpfte weniger Freiheiten haben: "Durch das höhere Risiko, das durch Ungeimpfte ausgeht, muss diese Gruppe eben höhere Einschränkungen in Kauf nehmen."

Wie wichtig ist die Impfung für den Präsenzbetrieb in der Uni? Generell verhindere die Immunisierung Ansteckungen, betonte Kräusslich: "Menschen mit Impfschutz sind rund ein bis zwei Tage ansteckend und Menschen ohne Impfung fünf bis sieben Tage." Innerhalb des Uni-Betriebes sei sie jedoch vor allem in den Situationen wichtig, in denen in geschlossenen Räumen keine Masken getragen werden können – zum Beispiel bei Prüfungen, die mehrere Stunden andauern.

Soll sich jeder Studierende die Booster-Impfung holen? Prinzipiell empfiehlt Kräusslich allen ab 18 Jahren, sich "boostern" zu lassen: "Der zusätzliche Schutzeffekt durch die Drittimpfung ist erheblich: Er ist um 90 Prozent höher, als wenn man nur zwei Mal geimpft ist." Die große Herausforderung sei im Moment die fehlende Kapazität in den Arztpraxen oder Impfzentren, nicht aber ein Impfstoffmangel. Vorrang hätten aktuell zwar noch ältere Menschen. Aber: Wer sich impfen lassen könne, möge das tun: "Es gibt keinen Grund zu warten!"

Wie sieht es mit Nebenwirkungen bei der Impfung aus? "Die Nebenwirkungen sind bei allen Impfstoffen mild", antwortete Kräusslich. Das können beispielsweise Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen sein. Als schwerere Nebenwirkung sei nur eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, bekannt.

Welche Langzeitnebenwirkungen kann das Impfen verursachen? Kann man überhaupt einschätzen, was passieren kann? "So etwas wie langfristige Nebenwirkungen gibt es beim Impfen nicht; es gibt nur später bemerkte Nebenwirkungen. Wir haben jahrhundertelange Erfahrung mit Impfungen und es gibt keine Fälle, wo Nebenwirkungen viele Jahre danach auftreten", betonte Kräusslich. Das liege daran, dass nach wenigen Tagen alle Bestandteile des Impfstoffes im Körper abgebaut sind.