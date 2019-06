Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Eine Frau liegt auf dem Boden, ihre Beine werden hochgehalten, um sie herum bildet sich eine Menschentraube. Die wahrscheinliche Ursache: Kreislaufprobleme wegen der großen Hitze. Die Frau hatte die Wartezeit vor dem Einlass des Tiergartenbads - und die Kraft der Sonne - unterschätzt.

Helge Neubauer wurde Zeuge des Vorfalls, und er fordert von den Stadtwerken, dem Betreiber der Bäder, Abhilfe: "Für mich war es einfach nur nervig, 50 Minuten zu warten. Für andere ist es ein gesundheitliches Risiko", schreibt er an die Stadtwerke. Die Frau schätzt Neubauer auf Mitte 30.

Vergangenen Sonntag kletterten die Temperaturen auf knapp 30 Grad - kaum eine Wolke hing am Himmel. Viele machten sich auf den Weg ins Schwimmbad. Zu viele. "Ich war um 14.15 Uhr dort und musste 50 Minuten anstehen, bis ich drin war", schreibt Neubauer. Warum er sich darüber so ärgert: "Der Grund für die Wartezeit war die langsame Abwicklung am Schalter und Automaten."

Er selbst habe große Probleme am Automaten gehabt, bei dem man "trotz mehrmaligem Drücken noch nicht mal ,Deutsch’" habe auswählen können. Erst ein anderer Besucher habe ihm den Tipp gegeben, "dass man mit zwei Fingern drücken muss".

Neben dem Ärger über den schwer zu bedienenden Apparat machte Neubauer die zweite Kasse wütend. Denn die sei gar nicht besetzt gewesen. Stattdessen hätten zwei Mitarbeiter hinter der Kasse auf der linken Seite gesessen: "Zumindest in den letzten 20 Minuten meiner Wartezeit konnte ich in die Kabine blicken und zwei Personen sehen."

Die Stadtwerke bedauern den Zwischenfall: "Dass einer unserer Badegäste aufgrund der Hitze gesundheitliche Probleme hatte, bedauern wir sehr", erklärt eine Stadtwerke-Sprecherin. Ein Mitarbeiter aus dem Team habe sich "umgehend" um die Dame gekümmert.

Dass die Schlange vor dem Bad so lang war, lag aus Sicht der Betreiber daran, dass einerseits 3000 Besucher an dem Tag ins Bad kamen - "eine außergewöhnlich hohe Besucherzahl für diese Jahreszeit -, andererseits sei die zweite Kasse defekt, die "zu Spitzenzeiten kurzfristig" zum Einsatz käme. Das sei direkt zu Saisonbeginn passiert, "derzeit ist sie zur Reparatur bei einer Spezialfirma", so die Stadtwerke.

Neubauer und die Frau mit Kreislaufproblemen seien gerade zu der Zeit gekommen, als die Wartezeit am längsten gewesen sei. Denn mit der Kasse und dem Automaten biete das Tiergartenbad bereits mehr Möglichkeiten, Eintrittskarten zu bekommen, "als viele Bäder in der Region", verteidigen sich die Badbetreiber. Weil sich bei dem großen Andrang zeitnah keine Verbesserungen einstellen würden, bitten die Stadtwerke um Verständnis und empfehlen, "sich gut gegen Sonneneinstrahlung zu schützen".