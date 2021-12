Heidelberg. (os) Besondere Zeiten erfordern einen besonderen Umgang mit dem 75. Firmenjubiläum, sagte man sich bei der Holzbau Lang GmbH, wo man sich aufgrund der anhaltenden Pandemie dazu entschloss, auf eine Jubiläumsfeier zu verzichten. Stattdessen wurden 7500 Euro für soziale Projekte gespendet und 75 Bäume im Odenwald gepflanzt. Je ein Drittel der Spendensumme ging an die RNZ-Weihnachtsaktion, an das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg und an den Bürgerfonds Ahrtal, der Opfer der Überschwemmung unterstützt.

Lang Holzbau erweist sich damit als ein Unternehmen, das weit über den Tellerrand hinaus blickt. Der Handwerksbetrieb mit heute 20 Mitarbeitern, darunter sechs Lehrlingen, hat eine bewegte Geschichte. "Immer wieder mussten wir umziehen, weil der Platz zu klein geworden war", erzählt Firmenchef Tobias Lang. So wanderte das vom Großvater Friedrich Lang 1946 gegründete Unternehmen von der Belfortstraße am Hauptbahnhof zunächst in den Pfaffengrund und von dort unter der Regie von Vater Wolfgang Lang ins Gewerbegebiet Wieblingen.

Am aktuellen Firmensitz Im Schuhmachergewann steht mit Franziska Lang, demnächst gefolgt von einem der Brüder, mittlerweile die vierte Generation in den Startlöchern. Sie kümmert sich um den Social-Media-Auftritt sowie die Digitalisierung und arbeitet zusammen mit dem Vater an der Weiterentwicklung des Unternehmens, das sich auf die Bereiche Wohnraumerweiterung und Wohnraumqualität spezialisiert hat. Daneben machte sich Lang Holzbau auch bei der Restauration weithin einen Namen, sei es im Schwetzinger Schloss oder im Gebälk von Heiliggeist in Heidelberg.