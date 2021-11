Heidelberg. (hob) Seit mehr als 27 Jahren sitzt Wolfgang Lachenauer im Heidelberger Gemeinderat. Er gründete im Jahr 1993 die Wählerinitiative "Die Heidelberger" und wurde bereits kurz darauf in das Heidelberger Kommunalparlament gewählt. Doch nun ist für ihn endgültig Schluss: An diesem Mittwoch übergibt der 72-jährige Rechtsanwalt in seiner letzten Sitzung den Stab an den 46-jährigen Matthias Fehser, der bislang für die "Heidelberger" im Bezirksbeirat Altstadt saß und in der Friedrich-Ebert-Anlage eine Weinhandlung betreibt.

Matthias Fehser. Foto: privat

Lachenauer erlangte über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit, als er 1998 gegen Oberbürgermeisterin Beate Weber antrat und nur knapp verlor. Das ehemalige Stadtoberhaupt von Wiesloch und den späteren Wirtschaftsminister von Brandenburg, Wolfgang Fürniß, schlug er aber um Längen. Acht Jahre später warf Lachenauer nochmal seinen Hut in den Ring. Die "Bürgerlichen" stellten aber nicht ihn, sondern Eckart Würzner als Kandidaten auf.