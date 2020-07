Von Holger Buchwald

Heidelberg. Stehende Ovationen für Kristina Essig: Mit einer bewegenden Rede von CDU-Fraktionschef Jan Gradel verabschiedete der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag die 1952 geborene Rechtsanwältin aus seiner Mitte. Seit 21 Jahren gehörte sie ununterbrochen dem Kommunalparlament an. "Sie war in allen Themen immer sehr engagiert", lobte Oberbürgermeister Eckart Würzner die CDU-Politikerin: "Und sie hat dafür gesorgt, dass das soziale Miteinander stimmt." Essig scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus, sie leidet an Alzheimer. Bei der Sitzung konnte sie nicht anwesend sein. Ihr Mandat als Anwältin ruht bereits seit fünf Jahren.

Es war keine leichte Rede für Gradel, wie er selbst zugab: "Kristina war die letzten 15 Jahre die Partnerin an meiner Seite und die Frau, mit der ich mein politisches und privates Leben teilte. Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden."

Stadtentwicklung und Kultur seien immer das Steckenpferd von Kristina Essig gewesen. "Aber als echte Alt-68erin sind für sie Frauenpolitik und Gleichberechtigung auch immer Themenfelder, für die sie vehement und mit viel Engagement eintritt." Seit 25 Jahren war sie Vorsitzende der Frauenunion, lange Jahre war sie stellvertretende Kreisvorsitzende und aktives Vorstandsmitglied in vielen Gremien und Gliederungen der CDU. "Wir alle kennen sie als eine beherzte Kommunalpolitikerin, die immer mit viel Sympathie und Verstand die Dinge anging", so Gradel: "Sie hat da, wo sie aktiv war, immer geholfen, wenn Not an der Frau war." Und das aus ehrlicher Überzeugung, um den Menschen helfen zu wollen.

Wichtiger als der Streit sei für Essig die Harmonie. "Menschen verschiedenster Meinungen machen die Vielfalt einer Stadtgesellschaft aus und sie müssen miteinander auskommen. Das hat sie jeden spüren lassen und mit ihrer gewinnenden, sympathischen Art auch so manch guten Kompromiss herbeigeführt." Innerhalb der Fraktion sei sie oft das ausgleichende Element gewesen, das die richtigen Worte in verfahrenen Situationen gefunden habe.

Gern hätten Gradel und die CDU so noch einige Jahre weiter gemacht. "Aber der unaufhaltsame Fortschritt dieser Krankheit, die man nicht sieht, sehr spät erst bemerkt und die dann immer mehr von einer Persönlichkeit Besitz ergreift, lässt es nicht weiter zu, dass Kristina am normalen gesellschaftlichen Leben verantwortungsbewusst und eigenbestimmt teilnehmen kann." Daher habe sich das Paar dazu durchringen müssen, dass ab sofort eine dauerhafte klinische Betreuung notwendig sei.

"Man steht weitestgehend machtlos daneben und sieht, wie ein Mensch sich woanders hin entwickelt, wohin man ihm nicht mehr folgen kann", schloss Gradel. Und dann hatte er noch eine große Bitte an seine Stadtratskollegen: "Bleiben Sie weiterhin in Kontakt. Sie freut sich nach wie vor über Mails, Briefe und Telefonanrufe und nimmt, wo sie kann, noch am politischen Leben teil." Im Gemeinderat aber werde sie fehlen.