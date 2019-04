Heidelberg. (RNZ) Die Bauarbeiten am Wormser Hof, dem ehemaligen Harmonie/Lux-Kino in der Hauptstraße 110 schreiten voran - und zwar so, dass jetzt der Baukran abgebaut werden kann. Am Donnerstag ist es so weit. Die Arbeiten beginnen morgens um 6 Uhr und werden bis 18 Uhr dauern. Während des Kranabbaus muss die Theaterstraße zwischen Hauptstraße und Theater für den Verkehr gesperrt werden. Zeitweise ist auch der Durchgang für Fußgänger nicht möglich. Die Zufahrt bis zum Theater bleibt gewährleistet.

Im Zuge des Abbaus wird zudem auch die provisorische Ampelanlage in der Plöck abgebaut: Diese war Mitte 2017 installiert worden, um - wie auch schon beim Neubau des Theaters - den schweren Baustellenverkehr zwischen Theaterstraße und Grabengasse zu regeln. Mittlerweile sind nur noch vereinzelte Transporte von und zur Baustelle am Wormser Hof notwendig, diese können die reguläre Zufahrt zur Plöck aus Richtung Westen nutzen.

Die Baustellenampeln und die Absperrschranken entlang des Gehwegs können daher abgebaut und die Einbahnstraßenregelung in der Plöck kann reaktiviert werden. Die Verkehrssicherungen in der Theaterstraße selbst bleiben noch bis zum Ende der Bauarbeiten am Wormser Hof bestehen.