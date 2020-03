So stellen sich die Planer der Internationalen Bauausstellung das Herzstück des künftigen Stadtteils in Patrick-Henry-Village vor: Auf dem „Parkway“ sind Menschen mit verschiedensten Fortbewegungsmitteln unterwegs, im Osten (links) gibt es im Erdgeschoss viele Läden. Visualisierung: IBA

Von Denis Schnur

Heidelberg. Nur die allerwichtigsten Themen werde man besprechen, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Mittwoch zu Beginn der vorerst letzten Ausschusssitzung. "Die Punkte, die wir jetzt einfach beschließen müssen." Denn natürlich ist in Zeiten der Corona-Krise nicht an normale Kommunalpolitik zu denken. Um aber dringende Entwicklungen nicht zu verzögern, trat der Konversionsausschuss noch einmal zusammen – damit der Gemeinderat nächste Woche eben diese wichtigen Entscheidungen treffen kann. Doch auch die Sitzung war außergewöhnlich: Einige ältere Stadträte ließen sich entschuldigen, andere durch jüngere Kollegen vertreten. Zwischen allen Stühlen war der Abstand größer als sonst. Die Fraktionen hatten sich nicht in normalen, sondern in Telefonkonferenzen vorbereitet. Und niemand betrat den Raum, ohne sich die Hände zu desinfizieren.

Denn auf der einen Seite sind sich die Stadträte und die Stadtverwaltung bewusst, wie ernst die Lage ist – und wollen das auch nach außen betonen. Aber auf der anderen Seite wollen sie auch an die Zeit nach der Krise denken. Und das hieß am Mittwoch: Dafür sorgen, dass die Entwicklung des neuen Stadtteils in Patrick-Henry-Village bald losgehen kann. Dazu soll der Gemeinderat in der nächsten Woche nicht nur beschließen, dass das Ankunftszentrum für Geflüchtete von dort wegverlagert wird, sondern auch den dynamischen Masterplan, den die Internationale Bauausstellung (IBA) in den letzten Jahren entwickelt hat.

Den Plan, nachdem aus der ehemaligen US-Siedlung ein komplett innovativer, digitaler Stadtteil werden soll. "Ganz anders, als alles, was bisher gedacht wurde", wie IBA-Direktor Michael Braum auch noch einmal im Ausschuss betonte. "Wir wollen keine reine Wohnsiedlung bauen wie den Emmertsgrund. Aber wir wollen auch weiterdenken als bei der Bahnstadt." Der Grünanteil soll deutlich höher werden als bei Heidelbergs derzeit jüngstem Stadtteil, die Bevölkerung deutlich heterogener. Und auch die Architektur soll vielfältiger und moderner werden: "Wir machen Holzbau, dass es nur so kracht", erklärte der Stadtplaner – und versprach: "Wir bauen das höchste Holzhochhaus."

Bis es soweit ist, dürften noch einige Jahre ins Land ziehen, aber im Süden von PHV soll die Entwicklung schon bald beginnen. Auch deshalb soll der Beschluss des Masterplans noch in diesem Monat fallen. Denn mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) stehe schon ein Akteur bereit, der eine Zeile der Bestandsgebäude möglichst bald sanieren, aufwerten und vermieten möchte. "Die Bima wäre bereit, gerade bei der Pioniernutzung in wirtschaftliche Vorleistung zu gehen", erklärte Baubürgermeister Hans-Jürgen Heiß im Ausschuss. "Das ist für uns reizvoll, weil am Anfang das Risiko besonders hoch ist." Und anders als es die Bima bislang kommuniziere, stünden diese Wohnungen später nicht nur Bundesmitarbeitern zur Verfügung. Aktuell warte der Bund noch die Entscheidungen des Gemeinderates ab. Danach werde man zügig in Verhandlungen treten. Ähnlich sehe es bei dem Stuttgarter Software-Unternehmen RIB aus, mit dem die Stadt als Kerninvestor zusammenarbeiten möchte. "Es steht alles startbereit", so Heiß.

Und tatsächlich dürften die Entscheidungen in der nächsten Woche ganz im Sinne von IBA und Stadtverwaltung getroffen werden. Neun von 13 Stadträten im Konversionsausschuss stimmten am Mittwoch für den Masterplan – damit dürfte die Mehrheit im Gemeinderat Formsache sein. Lediglich die Räte der "Linken", "Bunten Linken" und der "Heidelberger" stimmten gegen den Entwurf. Sie stören sich vor allem daran, dass für den neuen Stadtteil 18 Hektar landwirtschaftliche Fläche versiegelt werden sollen. Und daran, dass im Laufe der Planungen die Zahl der möglichen Arbeitsplätze gestiegen und die der Einwohner gesunken ist. Ursprünglich hieß es, in dem neuen Stadtteil sollten 10.000 Menschen leben und 5000 arbeiten. Jetzt steht in den Unterlagen, es seien 9000 bis 10.000 Einwohner und 5000 bis 8000 Arbeitsplätze geplant. "Unserer Meinung nach ist das kein ausgewogenes Verhältnis mehr", kritisierte Bernd Zieger ("Linke"). So sorge man nur für mehr Pendlerverkehr. Und auch Luitgard Nipp-Stolzenburg von den Grünen bat, das Verhältnis "nicht weiter zu verschieben".