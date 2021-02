Von Anica Edinger

Heidelberg. Fünf neue Clubs in fünf Jahren: Das gab Grünen-Stadtrat Felix Grädler als Ziel aus, als seine Fraktion den Antrag "Heidelbergs Clublandschaft wiederaufbauen" im vergangenen Jahr im Gemeinderat einbrachte. Mittlerweile nahm auch die Stadtverwaltung zum Antrag Stellung. Man wolle künftig gezielt Flächen für Livemusik und Clubkultur suchen und zur Verfügung stellen. Außerdem wolle man auch mehr Zwischennutzungen für temporäre Clubs möglich machen.

Der neue Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) hat sich dieses Themas auch bereits angenommen. Dabei ist er erst seit dem 24. Januar – dem Tag, an dem sein Vorgänger Joachim Gerner in den Ruhestand ging – offiziell im Amt. Er habe jedenfalls mit einigen ehemaligen Kollegen aus seiner Heimat Berlin gesprochen, erklärte Erichson am Donnerstagabend im Kulturausschuss – dem ersten, den er als Kulturbürgermeister sichtlich gut gelaunt leitete. "Zwei Clubs in Berlin haben es inzwischen zum System gemacht, dass sie von Ort zu Ort rollieren", berichtete Erichson. Das scheine ein Geschäftsmodell zu sein, das gut funktioniere. Und: "Ich kann mir das auch sehr gut für Heidelberg vorstellen."

Das sahen auch viele andere Stadträte so. Matthias Kutsch (CDU) beteuerte, dass seine Fraktion für eine lebendige Club- und Nachtkulturszene stehe. Sogenannte Pop-up-Clubs seien tatsächlich ein Modell, das doch gut in diese Stadt passe. Zumal es für Besucherinnen und Besucher auch anziehend und attraktiv sein könnte, zu wissen, dass es den rollierenden Club an einem bestimmten Ort nicht für ewig gebe. Auch Mathias Michalski (SPD) bekräftigte noch einmal: "Clubkultur gehört zu einer lebendigen und jungen Stadt wie Heidelberg dazu."

Erichson unterdessen ist nicht nur zum Thema Pop-up-Clubs aktiv geworden. Er hat sich auch mit der regionalen Förderung von Clubs in der Metropolregion befasst. Das war einer der zentralen Punkte im Grünen-Antrag: Mit anderen Kommunen der Metropolregion solle sich die Stadt ein regionales Club-Förderprogramm über das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar überlegen und sich daran beteiligen. Allerdings gibt es zu diesem Punkt rechtliche Hürden. Das führte die Verwaltung nun auf Nachfrage der Grünen im Kulturausschuss aus. Demnach ist in der Landesverfassung geregelt, dass sich die Gemeinde nicht "außerhalb der ihr zugewiesenen Verbandskompetenz" betätigen dürfe. Da zur regionalen Clubförderung ein Topf angedacht war, in den alle beteiligten Städte einzahlen und aus dem Clubs in der Region nach bestimmten Förderkriterien gefördert werden, könne es sein, dass Heidelberger Haushaltsmittel einem oder mehreren Clubs der Region zufließen. Das sei aber nur dann Aufgabe der Stadt, "wenn nur auf diese Weise das Überleben der eigenen Clubs gesichert werden könnte", schreibt die Verwaltung. Das sei aber nicht der Fall – und deshalb ist die regionale Förderung ein Verstoß gegen das Gemeindehaushaltsrecht.

Erichson beteuerte dennoch, dass er bereits in Kontakt stünde mit dem Geschäftsführer der Metropolregion Rhein-Neckar und bald ein Treffen anstehe. Man wolle beim Thema Clubförderung durchaus zusammenarbeiten. Vorstellbar sei, für die Förderung einen Verein zwischenzuschalten. "Wir hoffen, dass wir ihnen bis nach der Sommerpause einen Zwischenbericht vorlegen können", so Erichson. Ob es was wird mit den fünf Clubs in fünf Jahren? Die Bemühungen des neuen Kulturbürgermeisters jedenfalls klingen vielversprechend.