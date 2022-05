Heidelberg. (pol/mare/dpa) Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in Heidelberg auf der Fahrbahn einer Bundesstraße B37 festgeklebt und damit für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Rettungsdienst habe die Verklebung nach kurzer Zeit entfernt und die vier Aktivisten von der Straße gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Autobahn A656 zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Einfahrt Heidelberg-Wieblingen musste gesperrt werden.

Aktivisten blockieren Bergheimer Straße - die Fotogalerie





















Auch in Stuttgart gab es eine Aktion der "Letzten Generation", allerdings blieb es beim Versuch einer Blockade: Die Polizei hatte die Beteiligten bereits erwartet und führte sie ab, bevor sie sich auf eine Bundesstraße setzen konnten.

Die Aktivisten, die sich selbst "Letzte Generation" nennen, wollen darauf hinweisen, dass nur noch wenig Zeit bleibe, die Klimakatastrophe abzuwenden. Im Kurznachrichtendienst Twitter kündigte die Gruppe an, dass sie von nun an jeden Montag Verkehrsblockaden und andere Aktionen in ganz Deutschland plane.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 10.41 Uhr