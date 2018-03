Von Karla Sommer

Heidelberg. Muss erst ein Unfall mit Schulkindern, wie an der Kirchheimer Albert-Fritz-Straße im Dezember geschehen, damit für klare Straßenverhältnisse gesorgt wird? Im aktuellen Fall leider ja, denn schon seit Jahren, so konnte man bei der morgendlichen Begehung der Kreuzung an der Königsberger Straße hören, hatten Eltern und die Leitung der Geschwister-Scholl-Schule die für die Grundschüler gefährliche Verkehrssituation moniert.

Nun endlich war man sich vonseiten der Stadt, der Polizei, der Schule und der Eltern einig, dass so schnell wie möglich etwas getan werden muss. Jetzt diskutierten beim Ortstermin der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck, Kay Kettemann vom Amt für Verkehrsmanagement, der Erste Polizeihauptkommissar Heinz Stegmaier vom Sachbereich Verkehr, der Polizist und GAL-Stadtrat Michael Pfeiffer, Stephan Brühl als Leiter des Amtes für Schule und Bildung, Schulleiterin Sabine Horn sowie mehrere Elternbeiräte und Väter über den richtigen Weg zu einem sicheren Schulweg.

Dabei wurden mehrere Möglichkeiten angesprochen. Eine Absage aus rechtlichen Gründen bekamen die Elternvertreter für den Wunsch nach einem Zebrastreifen oder nach einer Verengung der Fahrbahn. Dafür sei die Straße nicht breit genug. Es müsse doch etwas dagegen getan werden, dass trotz der 30er Zone die Autos zu schnell führen, wurde angemerkt. Das sei aber überwiegend nicht der Fall, wie Geschwindigkeitsmessungen ergeben hätten, hieß es aus dem Amt für Verkehrsmanagement.

Allgemeine Zustimmung gab es für Vorschläge bezüglich einer neuen Beschilderung und einer Fahrbahnmarkierung, die man "Sägezahnmarkierung" nennt. Daran können sich die Kinder orientieren, sie ist aber auch für die Autofahrer gut sichtbar und engt optisch die Fahrbahn ein. In deren Umfeld sei es nötig, Halteverbotsschilder zu installieren, so wurde betont.

Ungeachtet dieser Schritte, so plädierten die Polizeivertreter, sollte allen Eltern der vorhandene Kinderwegeplan an die Hand gegeben werden, damit sie mit ihren Kindern die Überquerung der Straßen üben könnten. Natürlich müssten auch die Autofahrer weiter für die dennoch bestehende Unberechenbarkeit kleiner Kinder sensibilisiert werden, sagte Jürgen Odszuck, der am Ende des Treffens wohl für alle sprach, als er betonte, dass "die Sicherheit der Kinder uns eine Herzensangelegenheit ist".

Deshalb wurde dann auch gefordert, dass so schnell wie möglich die besprochenen Lösungen in Angriff genommen werden müssten. "In sechs Wochen?", so die Frage eines Vaters. "Das ist möglich", sagte Kay Kettemann vom Amt für Verkehrsmanagement.