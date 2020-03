Heidelberg. (pol/rl) Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Sonntag im Harbigweg in Höhe des Messplatzes insgesamt sechs Gullydeckel herausgehoben und neben die Fahrbahn oder ins angrenzende Gebüsch gelegt. Ein Linienbusfahrer hatte die fehlenden Kanaldeckel am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Eine Streife der Polizei legte die Deckel wieder in die jeweiligen Gullys.

Wer in der Nacht zum Sonntag am Harbigweg verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.