Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Eltern, die es gewohnt sind, ihre Kinder mit einer Autofahrt durch die Schäfergasse zum Unterricht in der Kurpfalzschule zu bringen, müssen sich umstellen. Denn die Stadt will diesen sogenannten Elterntaxis den Garaus machen, was der lokale Bezirksbeirat in seiner ersten Sitzung seit der Corona-Krise nahezu einstimmig befürwortete. Erreicht werden soll dies durch die zeitweise Sperrung der Schäfergasse.

An der Zufahrt von der Schwetzinger Straße in die Schäfergasse werden, wie Nico Rathmann vom städtischen Verkehrsmanagement den 16 Ratsmitgliedern mitteilte, ab Beginn des neuen Schuljahres Mitarbeiter der Heidelberger Dienste um 7.30 Uhr rot-weiße Absperrgitter aufstellen, die um kurz nach acht Uhr wieder entfernt werden. Um 7.30 Uhr öffnet die Kurpfalzschule ihre Pforten, der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr. Somit werde es Eltern in diesem Zeitraum nicht mehr möglich sein, mit ihren Autos durch die Schäfergasse zu fahren. Als Grund für diese Maßnahme nannte Rathmann, dass zum einen der Gehweg dieser Gasse "ziemlich schmal" sei, noch dazu Autos auf dem Gehweg geparkt würden, darunter auch "Elterntaxis", zu schnell auch über Gehwege gefahren werde und Kinder daher auf die Straße ausweichen müssten.

Folglich hätten auch die Kinderbeauftragten vorgeschlagen, die Schäfergasse vorübergehend dicht zu machen. Eltern, die den Betrieb eines "Elterntaxis" aufrechterhalten wollen, sollen nach Rathmann den Kirchheimer Kerweplatz als "Haltestelle" nutzen. Von hier aus betrage der Fußweg bis zur Kurpfalzschule über die Schwetzinger Straße gerade einmal 340 Meter. Allerdings, wandte CDU-Rat Eike Mennerich ein, bestehe sowohl das Problem des Wildparkens auf der südlichen Seite der Schwetzinger Straße als auch das Problem des aus seiner Sicht "undefinierten Straßenraums" auf deren nördlicher Seite. "Das wird Zündstoff geben!", so Imke Veit-Schirmer ("Linke").

Sie selbst finde das Vorhaben zwar "ganz toll", doch sehe sie ein Problem darin, dass einige Busfahrer gerne die Ampel an dem von den Schulkindern zu nutzenden Fußgängerüberweg vom Kerweplatz hinüber zur Schwetzinger Straße übersehen würden. Was die Schwetzinger Straße anbelangt, hatte AfD-Stadtrat Sven Geschinski sogar noch ein weiteres Problem ausgemacht: "radfahrende Rowdies", die hier unter Gefährdung der Fußgänger permanent gegen die Einbahnstraßenrichtung unterwegs seien. Aber auch CDU-Rätin Ruth Hörner hatte Probleme identifiziert. Erstens, dass es Eltern gäbe, die ihre Kinder "in die Klassenzimmer fahren wollen". Und zweitens, dass sie ein Verkehrschaos in der Lochheimer Straße befürchte, wenn diese sozusagen zur Ersatzzufahrtstraße würde. Unterm Strich gehe es darum, "Eltern so zu erziehen, dass sie ihre Kinder laufen lassen".

Alexander Rehm (Heidelberger) ist skeptisch: "Ich bin gespannt, ob die Eltern sich erziehen lassen." Für Grünen-Rat Fritz Engbarth-Schuff, für den die "morgendliche Zeit passt" und alles konsequent umgesetzt sehen möchte, war vor allem von Interesse, dass die Sperrung der Schäfergasse nicht als Abriegelung für den Radverkehr wirken dürfe. "Radfahrer werden natürlich durchgelassen", betonte Axel Schweitzer vom Verkehrsmanagement.

Als präventive Maßnahme temporär gesperrt werden soll die Schäfergasse laut Rathmann nach den am 12. September endenden Sommerferien bis zu den am 26. Oktober beginnenden Herbstferien. In dieser Phase, hofft er, könnte sich bei den "Elterntaxi"-Betreibern ein Gewöhnungseffekt einstellen. Zugleich werde man die Zeit nutzen, um Gefahrenstellen auf dem Schulweg auszumachen und zu beseitigen, ergänzte Schweitzer mit Blick auf Mennerichs Einwände . So etwa durch das Aufstellen von Pollern an der Einfahrt der Türmergasse.