Ein wenig hügelig ist es an der ehemaligen Deponie Feilheck: Die rund 15 Teilnehmer der Führung erlebten eine Landschaft wie in den benachbarten Binnendünen von Sandhausen und Oftersheim. Nach 15 Jahren ist die Deponie fast „sauber“. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Kirchheim. Eben noch Müllabladeplatz und nun wertvolle Weidefläche und Energielieferant? Ganz so schnell ging’s natürlich nicht: Der Wandel der Deponie Feilheck an der Gemarkungsgrenze Kirchheim/Sandhausen begann schon vor rund 15 Jahren. Zwischen 1948 und Anfang der 1990er Jahre wurde auf der Deponie zwischen Haus- und Sperrmüll so ziemlich alles "verbaut", war bei einer Führung vor Ort zu erfahren, zu der die grüne Gemeinderatsfraktion unter Vorsitz von Luitgard Nipp-Stolzenburg eingeladen hatte. Rund 15 Interessierte haben sich zur Tour mit Start in der Bahnstadt eingeklinkt.

Es ist Freitagnachmittag, der Wind weht stramm aus unterschiedlichen Richtungen. Doch angekündigte Gewitterschauer bleiben aus und das angenehme Lüftchen auf der der ehemaligen Deponie, die sich ein bisschen anfühlt wie die benachbarten Binnendünen von Sandhausen und Oftersheim, macht den Aufenthalt mit Ausblick auf die Umgebung angenehm.

An der ersten Station geht es um den Blick auf eine Sandfläche, über die Barbara Vogt vom Umweltamt Interessantes zu berichten weiß. Dort ist sie für den Naturschutz zuständig und hat sich dabei mit dem seltenen Flussregenpfeifer angefreundet. Eine 0,8 Hektar große Sandfläche, die zum Großteil geflutet werden soll, ist in den letzten Jahren zur Brutstätte für den streng geschützten Vogel geworden. Ob es dieses Jahr noch was mit der Eiablage und der Aufzucht von Jungen wird, ist laut Barbar Vogt unsicher.

Das Gelände unterhalb der Deponie ist Ausgleichsfläche für eine Baustelle in der Bahnstadt. Außer besagtem Pfeifer haben dort Insekten wie blauflüglige Ödlandschrecken und Gottesanbeterinnen, aber auch Vögel wie Nachtigallen und Neuntöter einen neuen Lebensraum gefunden.

Hier grasen jetzt Galloway-Rinder und Zwerg-Zebus mit ihrem Nachwuchs vor Solaranlagen. Foto: Katzenberger-Ruf

Das Meckern wiederum kommt von Ziegen und Schafen, die auf dem rund 15 Hektar großen Gelände weiden. Das gelb blühende echte Labkraut wuchert gerade, weil das die Schafe nicht besonders mögen. Dagegen halten die vier Burenziegen so ziemlich alles klein. Zu den Tieren im Lebensraum "Ehemalige Deponie" gehören auch Galloway-Rinder und Zwerg-Zebus, die sich untereinander gepaart haben. Drei Kälber kamen bereits zur Welt. Für die Tierwelt auf der ehemaligen Deponie ist seit drei Jahren Jochen Bresch zuständig.

Rund 100 Pflanzen wachsen vor Ort auf dem von Tieren bewirtschafteten Gelände und damit etwa fünfmal so viel wie auf einer Wiese, die gemäht wird, erzählt Bresch. Zurzeit entfaltet noch der Natternkopf seine blaue Farbenpracht, die Disteln blühen lila. Beim Ortstermin schleichen sich einige Gäste vorsichtig an den gehörnten Rindern vorbei. Demnächst soll für Rinder, Schafe und Ziegen ein Unterstand gebaut werden, auch wenn die meisten Tiere ansonsten auch im Freien fast jedem Wetter trotzen. Auf der ehemaligen Deponie könnte man hier und da auch über sogenannte "Steinriegel" stolpern. Die Steine, die "wie hingeworfen" wirken, bieten Lebensraum für Zauneidechsen.

Auf der Deponie gibt es auch die technische Seite. Die Stadtwerke nutzen den südlichen Teil des Geländes schon seit Jahre als Solarpark, der pro Jahr den Strom für rund 500 Haushalte liefert. Auf einer etwa drei Hektar großen Fläche sind rund 4500 Module installiert. Demnächst könnte nochmals etwa die Hälfte dazu kommen. Als technischer Leiter der ehemaligen Deponie weiß André Ziesche allerdings, dass nach 15 Jahren noch nicht alle Abfälle verrottet sind. Sie geben nach wie vor Gase ab, die sich nicht nur Energiegewinnung nutzen und werden deshalb, so Ziesche, "abgefackelt".