Heidelberg. (hob) Das Corona-Abstrichcenter auf dem Kirchheimer Messplatz ist vorübergehend geschlossen. Erst ab 11. Mai wird es dort wieder Abstriche geben. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar hat den Betrieb zum 29. April an die Stadt übertragen. Wegen Mitarbeiterschulungen und der Einrichtung der städtischen Datenverarbeitung könnten derzeit noch keine Tests stattfinden, so ein Stadtsprecher. Dafür wird ab Montag das Zentrum durch eine Fieberambulanz ausgeweitet. Dorthin werden Hausärzte Patienten mit Corona-Symptomen überweisen. Dies ist nach Ansicht der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), die die Ambulanz auch betreibt, wichtig, um das Ansteckungsrisiko in den Praxen zu minimieren.

An den Testkapazitäten in den letzten Tagen habe sich trotzdem nichts verändert, beruhigt eine Sprecherin des Gesundheitsamtes. Die weiteren Corona-Teststrecken in Sinsheim und Schwetzingen sind weiterhin in Betrieb. Zusammen mit der Einrichtung in Kirchheim wurden dort bereits 8000 Abstriche durchgeführt. "Das läuft unvermindert weiter", so die Sprecherin der Behörde. Das Abstrich-Zentrum in Kirchheim wird künftig vom Deutschen Roten Kreuz im Auftrag der Stadt betrieben. Die Tests im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung werden nicht durch die Statistik des Gesundheitsamtes erfasst.

Update: Dienstag, 5. Mai 2020, 15.12 Uhr

Von Anica Edinger

Heidelberg. Es wurde in Rekordzeit aus dem Boden gestampft: Das neue Covid-19-Test-Center am Messplatz in Kirchheim. Nur gut drei Tage habe es gedauert, die Infrastruktur für die Anlage zu schaffen, wie eine Pressesprecherin des Gesundheitsamtes erklärte. Seit Donnerstag, 13 Uhr, kann am Messplatz nun bereits entweder per Walk- oder per Drive-In getestet werden. Und damit das alles reibungslos läuft, wurden 16 Medizinstudenten der Universität Heidelberg als bezahlte Praktikanten engagiert.

Darunter sind auch Tobias Funck, 21, und Jonas Haag, 22. Die beiden angehenden Mediziner sind die Hauptverantwortlichen am Abstrichcenter für Organisation und Ablauf – gemeinsam mit einem Arzt oder einer Ärztin. Schon während der Aufbauphase haben sie mit ihrem Team unermüdlich gearbeitet und mitgeholfen, damit nun so viele Menschen wie möglich auf das Coronavirus getestet werden können. Für die RNZ nahmen sich die beiden am zweiten Betriebstag des Abstrichcenters Zeit für ein Telefoninterview – und berichten von ihren ersten Erfahrungen als "Covid-19-Tester".

Herr Haag, Herr Funck, seit Donnerstag ist das neue Testcenter am Messplatz in Betrieb. Wie ist die Stimmung bei Ihnen?

Funck: Uns geht es sehr gut. Das Wetter ist schön, wir werden super versorgt und wir sind eine coole Truppe. Alle sind super motiviert und haben Lust, zu arbeiten. Wir freuen uns, wenn die Taktung noch weiter hochgefahren wird.

Sie warten also quasi auf den Stress?

Haag: So kann man das sagen. Wir sind schließlich alle freiwillig hier und nun möchten wir auch so viel es geht testen.

Wie viele Menschen haben Sie denn bislang auf das Coronavirus getestet?

Funck: Aktuell arbeiten wir in einem Zehn-Minuten-Takt. So haben wir am Donnerstag und Freitag etwa gut 100 Menschen auf Covid-19 getestet.

Um getestet zu werden, braucht man zwingend einen Code vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar. Kamen auch schon Menschen, die keinen Code hatten und weggeschickt werden mussten?

Funck: Ja, das war tatsächlich schon der Fall, dass Menschen am Tor abgewiesen werden mussten. Das tut uns natürlich leid und es ist verständlich, dass viele Menschen sich testen lassen wollen – aber man muss aktuell die noch knappen Ressourcen sinnvoll nutzen.

Haag: Und das heißt eben auch, zunächst einmal Patienten und Patientinnen mit Symptomen zu testen, die eventuell auch Kontakt zu einem bereits bestätigten Covid-19-Fall hatten.

Haben Sie denn Angst, im Abstrichcenter selbst infiziert zu werden?

Funck: Wir schützen uns mit der vorgeschriebenen Schutzkleidung nach den Maßgaben des Robert-Koch-Instituts und sind deshalb denkbar sicher eingepackt.

Haag: Angst haben wir nicht, aber Respekt haben wir auf jeden Fall. Ein Restrisiko bleibt schließlich immer.

Funck: Aber es ist schön für uns, helfen zu können. Müssten wir nur zuhause rumsitzen ohne Sozialkontakte, würden wir wahnsinnig werden.

Wie geht es denn den Patienten, die zu Ihnen ins Center kommen?

Funck: Das ist sehr unterschiedlich. Manche sind wirklich richtig krank, anderen sieht man es kaum an.

Haag: Grundsätzlich kommen aber eher die Fitteren zu uns, da sie ja eigenständig entweder mit dem Rad oder mit dem Auto anreisen müssen.

Wie kam es denn dazu, dass Sie nun als Medizinstudenten in dem Abstrichcenter arbeiten?

Funck: Da unser laufendes Semester aufgrund der Krise kurzfristig abgebrochen wurde, wurden wir als Medizinstudenten angesprochen, ob wir helfen möchten. Universität und Gesundheitsamt Rhein-Neckar arbeiten da eng zusammen – und wir waren gerne bereit.

Wenn Sie sich entscheiden müssten: Lieber im Hörsaal sitzen oder im Testcenter ganz praktisch medizinisch arbeiten?

Funck: Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Hier lernen wir Fähigkeiten, die nicht Inhalt unseres Studiums sind, uns aber später auch nützen werden. Außerdem ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, in dieser Krise das medizinische Fachpersonal zu unterstützen. Wir wollen etwas tun und helfen, wo wir können.

Haag: An der Uni hätten wir in diesem Semester allerdings auch spannende Themen bearbeitet – etwa im OP-Saal hospitiert, wir hätten Kleingruppen- und Patientenunterricht. Deshalb ist es schade, dass dies nun nicht stattfinden kann.

Wie sieht denn bislang so ein Tag im Abstrichcenter aus?

Funck: Wir starten gegen 7 Uhr am Morgen und bereiten alles für einen reibungslosen Ablauf vor: Fahren die PCs hoch, ziehen die Dienstkleidung an, teilen die Teams ein. Um 8 Uhr ist dann alles einsatzbereit. Wir führen Abstriche durch, kümmern uns um die Registrierung, den Einlass, die Materialverwaltung. Um 16 Uhr sind die letzten Termine, danach gibt es noch eine Abschlussbesprechung.

Und wie geht es mit dem Medizinstudium weiter?

Haag: Unsere letzte Prüfung wäre vor gut einer Woche gewesen – die wurde natürlich abgesagt. Nun hängen wir ein bisschen in der Luft, aber viele Professoren und die Uni bemühen sich, Online-Angebote über Skype und Sonstiges auf die Beine zu stellen.

Funck: Alle geben sich viel Mühe. Aber klar ist auch: Das ist nun für alle eine Ausnahmesituation.

Info: Vor einer Testung ist eine vorherige telefonische Rücksprache erforderlich. Wer befürchtet, sich angesteckt zu haben, erreicht die Hotline des Gesundheitsamts täglich von 7.30 bis 19 Uhr unter 06221/522-1881.