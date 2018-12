Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Zu einem Autobrand kam es an der Einmündung des Stückerwegs in die Speyerer Straße am späten Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war eine 25-jährige BMW-Fahrerin mit ihrem acht Monate alten Baby gegen 17.45 Uhr unterwegs gewesen, als das Auto vermutlich durch einen technischen Defekt anfing zu rauchen.

Als die Polizei eintraf, war die Sicht auf der Speyerer Straße vor Ort durch den Rauch bereits stark beeinträchtigt und musste vorübergehend voll gesperrt werden. Nachdem die Mutter und das Kind den Wagen verlassen hatten, ging der BMW lichterloh in Flammen auf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschte das Feuer.

Mutter und Tochter wurden vorsorglich von einem Team des Roten Kreuzes versorgt. Beide waren jedoch unverletzt geblieben. Der BMW ist ein Totalschaden und wurde nach den Löscharbeiten abgeschleppt. Danach wurde die Fahrbahn gereinigt. Laut Polizei kam es während des Einsatzes zu keinerlei nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.