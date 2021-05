Auf dieser Fläche südlich der Stettiner Straße wird die neue Kita in Holzmodulbauweise errichtet. Die Kirchheimer fürchten dort ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Foto: pop

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das "Heidelberger Kita-Baukasten-System" soll es möglich machen: Der Baubeginn für die neue Kirchheimer Kindertageseinrichtung mit rund 70 Plätzen in der Stettiner Straße/Ecke Schwetzinger Straße/Kirchheimer Weg soll im Sommer 2021 sein, schon im Herbst 2022 ist die Einweihungsfeier geplant. In der digitalen Bürgerinformationsveranstaltung zu den Bebauungsplänen interessierten sich die zwölf Teilnehmer besonders für die Themen Inklusion, Verkehrsplanung und Stellplätze vor Ort.

Der Gemeinderat hat dem Bebauungsplanentwurf mit den örtlichen Bauvorschriften inzwischen zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Sämtliche Flurstücke sind bereits im städtischen Besitz. Vom Amt für Verkehrsmanagement nahm an der Info-Veranstaltung kein Mitarbeiter teil, sodass Isabelle Arbert vom Stadtplanungsamt mitunter bei Rückfragen passen musste, weil ihr dazu keine Informationen vorlagen.

Die Gesamtkosten der Kita inklusive der Außenanlagen liegen laut Stadt bei rund 5,5 Millionen Euro. Geplant ist sie für drei Kindergarten- und eine Krippengruppe. Das zweigeschossige Gebäude wird in einer Holztafelmodulbauweise erstellt. Die Idee hinter dem Baukasten ist eine schlüsselfertige Anfertigung von Raummodulen, die weitestgehend vorgefertigt und entsprechend der Planung flexibel erweiterbar und einsetzbar genutzt werden können.

Das Gebäude liegt südlich der Stettiner Straße, der Außenbereich mit rund 1000 Quadratmeter Fläche nördlich. Sowohl ebenerdig als auch über einen Steg soll er für die Kinder erreichbar sein. Außerdem gibt es zwei Spiel-Innenhöfe. Der Fuß- und Radweg der Stettiner Straße bleibt bestehen und wird mit Pollern geschützt. Der Anfahrtsbereich samt Ladezonen und Sicherheitsbereich für die Feuerwehr ist im Norden von der Schwetzinger Straße her kommend. "Auch, um die Lärmbelästigung für Nachbarn im südlichen Bereich niedrig zu halten", so Arbert. Das Dach der Kita wird mit Photovoltaik-Anlagen ausstattet. "Und extensiv begrünt fürs Mikroklima."

Im Chat interessierten sich die Kirchheimer Nachbarn besonders für die Verkehrsplanung rund um die neue Kita. Sie befürchten insgesamt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Rathausmitarbeiterin Arbert versprach, ihre Bedenken für die weitere Planung aufzunehmen. "Und wo parken eigentlich die Mitarbeiter?", hieß es. Angesichts der Größe der Einrichtung könne man von neun Stellplätzen ausgehen. "Aber es sind ja wohl nur vier zum Kirchheimer Weg hin geplant", klagte ein Teilnehmer im Chat.

Zugeschaltet hatte sich auch Andreas Brauneisen, Mitglied im Beirat von Menschen mit Behinderungen. Inklusion im Gebäude und auch auf dem Spielplatz war sein Thema. Er regte an, dass schon bei der Auswahl der Spielgeräte auf Barrierefreiheit geachtet werden solle. Auch das will Isabelle Arbert in die weiteren Beratungen der Stadt mitnehmen.

Info: Weitere Anregungen können noch bis Freitag, 7. Mai, unter www.heidelberg.de oder schriftlich beim Stadtplanungsamt, Palais Graimberg, Kornmarkt 5, vorgebracht werden.