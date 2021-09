Heidelberg. (pol/rl) Weil er am Sonntag versucht haben soll, seine Ex-Frau zu töten, sitzt ein 31-Jähriger derzeit in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Den Ermittlungen zufolge soll der 31-Jährige vor der Wohnung seiner Ex-Frau in Kirchheim in einem Gebüsch aufgelauert haben. Als sie kurz vor 20 Uhr vorbeikam, soll er ihr hinterrücks mehrere Messerstiche zugefügt haben. Nachbarn riefen darauf von einem Balkon aus nach unten, woraufhin der 31-Jährige flüchtete.

Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und kam nach ihrer notärztlichen Versorgung per Rettungswagen in eine Klinik und wurde dort notoperiert.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 31-Jährige noch am selben Abend in seiner Wohnung festgenommen. Noch am Sonntag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung erließ. Anschließend kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

Das Motiv der Tat sei nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Trennung der Eheleute zu suchen sein, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Ebenso gab es Informationen zum Gesundheitszustand der Frau nach der Operation. Dieser sei derzeit stabil, hieß es.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.