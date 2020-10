Das Awo-Seniorenheim in Boxberg. Foto: RNZ-Archiv

Heidelberg. (RNZ) Nachdem bekannt wurde, dass die Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreisverband Rhein-Neckar große finanzielle Probleme hat, beruhigt der Awo-Kreisverband Heidelberg jetzt seine Kunden und Geschäftspartner. Der Heidelberger Kreisverband werde sein Angebot wie gewohnt aufrechterhalten, teilte er nun in einem Schreiben mit.

Aufgrund mehrerer Anfragen wolle man betonen, dass der Awo-Kreisverband Heidelberg mit seinen Einrichtungen im Stadtgebiet von der Situation im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis nicht berührt ist, hieß es in der Erklärung. "Als rechtlich eigenständiger Verband werden wir unsere Angebote und sozialen Dienstleistungen in Heidelberg weiterhin in bewährter Form erbringen."

Gleichwohl sei die Heidelberger Awo sehr betroffen und besorgt über die wirtschaftliche Situation des Nachbarkreisverbandes, erklärten der erste Vorsitzende und die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Heidelberg, Thomas Krczal und Stefanie Burke-Hähner.

Die Heidelberger Arbeiterwohlfahrt betreibt unter anderem fünf Kindertageseinrichtungen, das Kinderschutzzentrum, das Heilpädagogische Institut, zwei Jugendhäuser, ein Seniorenzentrum sowie das Psychologische Zentrum und weitere Beratungsstellen im gesamten Stadtgebiet.