Heidelberg-Boxberg. (pop) Was die Mobilität vom und zum Bergstadtteil anbelangt, dürfte sich die erste Sitzung des Bezirksbeirates nach der Corona-Zwangspause für viele Ratsmitglieder als nicht zufriedenstellend herausgestellt haben: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und Stadtverwaltung halten es nicht für erforderlich, auf der Buslinie 29 an Sonntagen ein zweites Fahrzeug einzusetzen. Und auch der Fußgänger- und Fahrradweg über die Siegelsmauer von und nach Rohrbach soll keine Beleuchtung erhalten.

"In der Dunkelheit besteht hier Stolpergefahr für Fußgänger und Sturzgefahr für Radfahrer, die diese Verbindung zunehmend auch mit E-Bikes von Rohrbach zum Boxberg und auch zum Emmertsgrund nutzen", hieß es im "Antrag aus der Mitte des Bezirksbeirates". Klaus-Peter Hofbauer vom städtischen Tiefbauamt erklärte, warum daraus nichts wird: Die Kosten für die Beleuchtung beliefen sich auf etwa 240.000 Euro.

Dabei schwang mit, dass die Stadtverwaltung sich in nächster Zeit mit dem Geldausgeben zurückhalten müsse. Aber auch weil dieser Weg außerhalb der geschlossenen Bebauung verläuft und die Stadt damit rechtlich keine Verpflichtung zur Straßenbeleuchtung hat, lehne man das Ansinnen ab. Und zu guter Letzt stehe auch der Naturschutz dem Projekt im Wege: "Die Lichtemissionen der Straßenbeleuchtung sollen vermieden werden (‚Lichtverschmutzung‘) und die Tierwelt möglichst wenig gestört werden." Schlussendlich verwies SPD-Rat Godomar Mantei darauf, dass Fahrräder ja schließlich auch eine eigene Beleuchtung haben sollten.

Gleichfalls aus der "Mitte des Bezirksbeirates" stammte der Antrag zur "Einrichtung eines zweiten Fahrzeuges für die Linie 29 an Sonntagen". In der Begründung hieß es: "Der ÖPNV im Stadtteil Boxberg als Alternative zum Auto ist so unattraktiv wie nirgendwo in Heidelberg." Gerade an Sonntagen, aber auch unter der Woche, falle die Linie 29 regelmäßig ersatzlos oder durch den Einsatz von Taxis mit zu geringen Kapazitäten aus. Daher sei es notwendig, die Linie 29 an Sonntagen mit zwei Fahrzeugen zu betreiben.

Edward Schneider von der RNV erklärte, man bedauere die Ausfälle. Verursacht würden diese aber überwiegend durch den Personalmangel. Die RNV tue sich schwer, Busfahrer zu finden. Zugleich hätten Auswertungen der RNV zur Pünktlichkeit der Linie 29 an Sonntagen von Juli 2019 bis Februar 2020 ergeben, dass die Pünktlichkeit bei 84 Prozent gelegen habe. In diesem Zeitraum sei außerdem lediglich eine Beschwerde aufgrund eines Fahrtausfalls eingegangen. Unterm Strich sei die Linie 29 demnach an Sonntagen meist pünktlich und vorgesehene Anschlüsse würden in der Regel erreicht. Daher hielten die RNV und die Verwaltung den Einsatz eines zweiten Fahrzeugs an Sonntagen für nicht erforderlich.