Heidelberg. (ani) Für die Abiturienten und Abiturientinnen ist in diesem Jahr ohnehin alles anders – coronabedingt. Am Montag machte Oberbürgermeister Eckart Würzner nun noch einmal im Rahmen einer Pressekonferenz deutlich: "Es kann in diesem Jahr keine Abifeiern auf der Neckarwiese geben – leider." So gerne man den Absolventen dies auch ermöglichen würde – die Kontaktsperre aufgrund des Coronavirus lasse es schlicht nicht zu.

Allerdings, das erklärte Stadtsprecher Achim Fischer noch: Es werde keine Absperrung der Wiese mit Warnbaken oder Ähnlichem geben. Man setze dagegen auf die Vernunft der Schüler und Schülerinnen und werde zudem in den kommenden Tagen ein Schreiben an alle Schulen – auch in der Region – senden mit der deutlichen Botschaft: "Die Neckarwiese steht in diesem Jahr nicht für Abschlussfeiern zur Verfügung."

Abiturienten, aber auch Realschulabsolventen, sollten erst gar nicht auf die Wiese kommen. Fischer: "Wir haben da keinen Spielraum." Die Stadt wird an den entsprechenden Tagen nächste Woche – wohl zwischen dem 26. und dem 29. Mai – mit Unterstützung der Polizei am Neckarufer in Neuenheim präsent sein. Da gebe es keine Chance, auch nur in kleinen Gruppen zu feiern, sagt Fischer.