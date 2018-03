Heidelberg (dns) In anderen Städten - etwa Mannheim - gab es viele Probleme mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die Heidelberger Stadtverwaltung zieht dagegen eine positive Bilanz. Zur Zeit werden 113 Jugendliche, die ohne Eltern nach Deutschland geflohen sind, vom Heidelberger Kinder- und Jugendamt betreut. Von diesen leben 60 in Heidelberg selbst, die meisten anderen vor allem im Rhein-Neckar-Kreis. Über die Hälfte der jungen Flüchtlinge kommt aus Afghanistan, der Rest überwiegend aus Syrien und afrikanischen Ländern wie Äthiopien, Eritrea, Gambia und Somalia.

"Die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen war gerade auf dem Höhepunkt der Fluchtwelle 2015 eine Herausforderung für alle Kommunen", sagt die Leiterin des Kinder- und Jugendamts, Myriam Lasso, betont aber auch: "In Heidelberg haben wir Strukturen in einer Qualität schaffen können, die dazu beigetragen haben, dass bei uns die Integration im überwiegenden Maße gelingt." So besucht ein Großteil der jungen Menschen zur Zeit ein berufsvorbereitendes Angebot an einer beruflichen Schule. Mehr als die Hälfte hat ein Praktikum absolviert, sechs UMA haben bereits eine Ausbildung angefangen. Dabei ist laut Verwaltung oft Lernunterstützung nötig, die über die schulische Ausbildung nicht abgedeckt ist. Hier springt die Stadt ein und bietet etwa Sprachförderung an.

Daneben richtet die Stadt ihr Augenmerk auf Integrationsmaßnahmen: So konnte durch die Spendenaktion "Heidelberg hilft" ein Mentoring-Projekt etabliert werden. Die meisten Jugendlichen leben in Heimen oder betreuten Wohnformen, nur wenige in Pflegefamilien. "Dass wir hier auf dezentrale Unterbringung setzen, hat sich bewährt", so Lasso. Probleme, wie sie in zentralen Großunterkünften entstünden, seien so vermieden worden.

Zwischen 2019 und 2021 endet in Heidelberg für etwa 60 UMA altersbedingt die Betreuung durch die Jugendhilfe. "Ein Schwerpunkt für uns wird sein, die erfolgreichen integrativen Leistungen perspektivisch fortzuentwickeln. Die Gewinnung von Wohnraum ist hier zentral und auch die Integration ins soziale Umfeld", sagt Lasso.

Insgesamt sind der Stadt von 2015 bis 2017 Betreuungs- und Unterbringungskosten in Höhe von 14 Millionen Euro entstanden, die vom Land erstattet werden. Kamen bis 2015 etwa zehn UMA jährlich, stieg die Zahl ab November 2015 - mit dem Bau des Registrierungszentrums in Patrick-Henry-Village - stark an: Bis September 2017 kamen über 500. Heute ist die Zahl stark rückläufig. Da die Stadt die vom Land vorgegebene Aufnahmequote erreicht hat, werden die meisten der ankommenden Jugendlichen schnell im Rahmen der bundesweiten Verteilung weitergeleitet.