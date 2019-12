Heidelberg. (hob) Die Radachse am Adenauerplatz selbst funktioniert und ist für Radler, was die Grüne Welle, die Sicherheit und den Komfort betrifft, ein Gewinn. Für Fußgänger hat sich die Situation an der Ecke Adenauerplatz / Sofienstraße aber offenbar verschlechtert. Seitdem auf dem Privatgelände des Europäischen Hofes und der dortigen Geschäfte nun Fahrradständer aufgestellt sind und die Passanten kaum noch den Durchgang durch die Arkaden nutzen können, bleibt für sie nur ein wenige Zentimeter breiter Durchgang zwischen Radweg und Säule. Aber auch für Passanten, die nur die Ebert-Anlage queren wollen, bleibt kaum Platz.

Matthias Fehser, Bezirksbeirat Altstadt für die "Heidelberger", kritisierte jüngst in einem Leserbrief diese Gefahrenstelle. Und Michael Pfeiffer, Stadtrat der Grün-Alternativen Liste (GAL), fragte in der letzten Gemeinderatsitzung nach, wer für diesen Zustand verantwortlich sei.

Konkret geht es an dieser Stelle um die Aufstellfläche, die Radler, von der Gaisbergstraße kommend, nutzen sollen, wenn sie nach links in Richtung Hauptbahnhof abbiegen wollen und an der roten Ampel warten müssen. Beim Vor-Ort-Termin ist zu beobachten, dass an dieser Stelle fast jeder Fußgänger automatisch auf diesen Teil des Radwegs ausweicht. Denn wer auf dem Gehweg bleiben möchte, muss sich praktisch um die Säule herumdrücken.

"Wir schauen jetzt, wie wir die Situation für Fußgänger verbessern können", sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage der RNZ. Gegen die Fahrradständer selbst und die Außenbestuhlung des Cafés am Europäischen Hof könne man nicht vorgehen, da sich beides auf Privatgelände befinde. Trotzdem wolle man Gespräche mit den Verantwortlichen führen.

Die Radachse am Adenauerplatz wurde für 1,5 Millionen Euro fertiggestellt und soll eine schnelle Verbindung in Richtung Hauptbahnhof bieten und damit die Plöck entlasten.