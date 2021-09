In viele Läden, die im Lockdown ganz ihre Türen schlossen, sind neue Mieter eingezogen. So auch am Heumarkt, wo Eckart Würzner, Marc Massoth, Andreas Freundt, Iris Schiller und Gerhard Menold (v.l.) bei Neugründerin Sabine Barkhof (r.) zur Pressekonferenz einluden. Foto: Alex

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Was war das noch vor wenigen Monaten für ein trauriger Anblick in der Innenstadt. Alle Geschäfte pandemiebedingt geschlossen und der Blick durch so manches Schaufenster ließ erahnen, dass einige wohl auch nach dem Lockdown nicht mehr öffnen würden. Schon heute ist davon kaum noch etwas zu sehen. In der rund 1,4 Kilometer langen Hauptstraße mit mehr als 250 Ladenlokalen liegt die Zahl der Leerstände wieder im einstelligen Bereich. Selbst in Ladenflächen, die schon vor der Pandemie leer standen, ist Leben eingezogen – so schnell kann das gehen.

Dass das mitnichten ein Selbstläufer, sondern auch dem Engagement der städtischen Wirtschaftsförderung geschuldet sei, stellten am Mittwochnachmittag im Rahmen eines Pressegesprächs Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie Marc Massoth und Iris Schiller von der Wirtschaftsförderung am Heumarkt heraus.

Der Ort des Treffens war wohlgewählt: Vor gerade mal drei Wochen hat dort das kleine Designermodegeschäft "sabinesabine" geöffnet. Die Neugründerinnen Sabine Barkhof und Sabine Pfützner wagten noch mitten im Lockdown den Sprung in die Selbstständigkeit, nachdem sie im Februar das kleine Ladengeschäft bei einem Bummel durch die Altstadt entdeckt hatten. Beide lobten ganz besonders die Unterstützung der Stadt auf ihrem Weg bis zur Eröffnung.

Ein geradezu "detektivisches" Talent bescheinigte Massoth seiner Kollegin Iris Schiller, Ansprechpartnerin für den Einzelhandel, wenn es darum gehe, die Eigentümer leer stehender Ladenimmobilien aufzuspüren. Sind sie gefunden, bemüht sich die Wirtschaftsförderung um passende Mieter. "In vielen Fällen gelingt es uns, qualitativ hochwertige Angebote zu vermitteln", sagte Schiller. Sie betonte aber auch, dass es Grenzen gäbe, weil letztlich der Vermieter entscheide.

Dass vielen Vermietern mit dem Engagement der Wirtschaftsförderer ebenfalls geholfen ist, bestätigten Gerhard Menold und Andreas Freundt. Menold betonte dennoch, dass die Corona-Zeit auch für Vermieter keine leichte war. "Wir sind mit der Miete um 50 Prozent runter gegangen und trotzdem ist unser Mieter letztlich ausgezogen", bedauerte er und fügte an, dass es sich auch nicht alle Vermieter finanziell leisten könnten, auf ihre Einnahmen zu verzichten.

"Sein Mieter" war die Firma Villeroy & Boch in der Hauptstraße 89. Die Schließung des Geschäfts sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass viele amerikanische Touristen nach wie vor fehlten. Die gute Nachricht: Inzwischen ist auch für die Hauptstraße 89 ein Nachmieter "aus der Textilbranche" gefunden. Wer das konkret ist, wollte Menold noch nicht verraten, der Vertrag sei noch nicht unterschrieben. Er lobte aber ebenfalls das Engagement und die Hilfe der Wirtschaftsförderer. Trotzdem sieht der Vermieter noch Luft nach oben, was die Belebung der Innenstadt angeht: "Der Eventcharakter beim Einkaufen wird immer wichtiger." Kritik gab es von seiner Seite für die teuren Parkgebühren. "Menold findet: Da gehört ein Konzept her."

Oberbürgermeister Würzner lobte die Vielfalt des Einzelhandels in der Stadt. "Heidelberg zeichnet die vielen, kleinen, inhabergeführten Geschäfte aus." Das neue Modegeschäft am Heumarkt ist für ihn da ein bestes Beispiel: "Das macht den Einkaufsstandort Heidelberg so attraktiv", sagte Würzner.

Damit auch jene Ladenflächen attraktiv bleiben, die gerade nicht vermietet sind, unterstützt die Wirtschaftsförderung außerdem sogenannte Pop-up-Konzepte – also eine Zwischennutzung. Aktuell planen wissenschaftliche Einrichtungen aus Heidelberg unter dem Motto "Science in the City" über einen mehrwöchigen Zeitraum in einem freien Ladenlokal experimentelle Ausstellungen. Auch für dieses kreative Modell einer temporären Nutzung habe die Wirtschaftsförderung den Kontakt zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen und den Vermietern hergestellt.