Von Maria Stumpf

Heidelberg. Aus Bach oder Fluss, Teich oder Brunnen aus dem Garten: Unter dem Motto "Wir gehen dem Wasser auf den Grund" sind Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace seit Mitte August in 22 deutschen Städten auf einer Mess-Tour unterwegs. Sie untersuchen Wasserproben auf Rückstände von Nitrat und Phosphat. Im Blick sind zudem multiresistente Keime. Am Mittwochmorgen machten die Aktivisten auch in Heidelberg Station.

Zum Auftakt nahmen die Umweltschützer vom Schlauchboot aus Proben aus dem Neckar an der Wasserschachtel in Neuenheim. Mitglieder des Heidelberger Ortsverbandes brachten außerdem Proben vom Mühlbach in Handschuhsheim und dem Steinbach in Ziegelhausen mit. Das erfreuliche Ergebnis: Weder das Neckarwasser noch die anderen Gewässer hatten eine nennenswerte Nitratbelastung.

Auf Phosphat wurde vor Ort nicht getestet. Die Nitrat-Messungen lagen im Neckar bei 14 Milligramm pro Liter, im Mühlbach bei 7,6 und in Ziegelhausen bei 8,7. "Das ist sehr erfreulich", informierte Edelgard Schlüter vom Ortsverband. Die EU-Richtlinie lege einen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter fest.

Letztlich wolle Greenpeace mit der Aktion ein Gesamtbild für Deutschland erarbeiten. "Schuld an den zu hohen Nitrat und Phosphatwerten ist die Massentierhaltung. Dadurch wird immer mehr Gülle und Mist auf Feldern ausgebracht. Das verschmutzt das Grundwasser", so Schlüter.

Zur Aktion gehörten auch Infostände am Bismarckplatz, an denen über diese Auswirkungen berichtet wurde. In einem Schnelltest konnten Heidelberger dort mitgebrachte Wasser-Proben prüfen lassen.

17 Proben wurden untersucht, hauptsächlich von Brunnen. "Auch da gab es keine nennenswerten Belastungen. Die hatten fast Trinkwasserqualität", so Edelgard Schlüter. Laut Umweltbundesamt ist das nicht selbstverständlich: An 28 Prozent der Messstellen in Gebieten mit viel Landwirtschaft überschreite der Nitratgehalt den Grenzwert im Grundwasser.

Unterdessen sorgen sich die Greenpeace-Mitglieder Detlef Düsterhöft und Gertraude Hassel aber auch um die Zunahme von lebensgefährlichen multiresistenten Keimen - nicht nur in Krankenhäusern. Massiver Antibiotika-Einsatz sei für die problematischen Widerstandsfähigkeiten verantwortlich.

"Es ist ein Skandal, dass dieses Thema so klein gehalten wird", ärgert sich Düsterhöft. "Wenn Sie heute auf dem Markt Gemüse und Obst einkaufen, dann haben Sie ihre Hände voll von diesen Keimen."

Die Messwerte dafür werden die Greenpeace-Mitarbeiter in Laboren auswerten lassen und später bekannt geben.