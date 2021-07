Seit Donnerstag prangt der Name „Mohr!“ über der Gaststätte in der Unteren Straße. Aktivistinnen und Aktivisten protestierten gegen den aus ihrer Sicht rassistisch besetzten Begriff. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das "Gasthaus zum Mohren" hat einen neuen Namen. Seit Donnerstag ist über dem Eingang des Traditionslokals in der Unteren Straße der Schriftzug "Mohr!" in schwarzen Lettern zu lesen, dahinter liegt ein großes gelbes "M". Rund 20 junge Menschen nahmen die Umbenennung zum Anlass, um am Donnerstagabend im Rahmen einer Mahnwache friedlich dagegen zu protestieren.

"Wir können nicht hinnehmen, dass gerade der Teil des Namens der Gaststätte, der rassistisch ist, bleibt", sagte Leonie Baumgarten-Egemole (22) vom Antirassismus-Netzwerk Heidelberg, das spontan zu der Mahnwache eingeladen hatte. Den Aktivistinnen und Aktivisten zufolge steht der kolonialistisch geprägte Begriff "Mohr" "in einer Tradition der Abwertung und Objektifizierung" von schwarzen Menschen.

Simon Wakeling hatte die Gaststätte 1994 mit dem von der Hauseigentümerin festgelegten Namen übernommen. Vor knapp zwei Wochen erklärte er überraschend, den Namen zu ändern – mit der Begründung, der alte sei "zu altbacken" gewesen. Als politisch motiviert wollte er diesen Schritt aber nicht verstanden wissen, sondern lediglich als Maßnahme zur Modernisierung. Eigentlich hatte der Pächter den Namen bereits im letzten Jahr ändern wollen. Die Eigentümerin habe dies jedoch stets abgelehnt. Nun habe man sich auf einen "Mittelweg" einigen können, sagte er der RNZ. "Mohr!", der neue Name der Gaststätte, sei ein gängiger Nachname und viel neutraler als der alte Name, so Wakeling.

Die Aktivistinnen und Aktivisten, die am Donnererstag vor der Gaststätte demonstrierten, sehen das anders. "Das ,Gasthaus zum’ war nicht das Problem" ist auf dem Pappschild einer jungen Frau zu lesen, "Sprache ist Macht" auf einem anderen Schild. Den Begriff im Rahmen einer "Änderung" des Schilds beizubehalten, sei "keine neutrale Enthaltung, sondern eine klare Entscheidung für die Reproduktion von Rassismus, die wir nicht akzeptieren", so die Organisatoren der Mahnwache. Sie fordern "eine sofortige Entfernung" des neu angebrachten Schriftzugs und eine Änderung des Namens.

Vorschläge dafür lieferten die Demonstrierenden gleich selbst. Auf einer Pinnwand konnte man alternative Gaststätten-Namen anbringen. Am Ende fanden sich dort ernster gemeinte ("Möhre!", "More") und weniger ernst gemeinte Anregungen ("Ohr!", "Moorhuhn", "WCDonald’s", "Burger Bude Bro"). Dennoch zeigten die Vorschläge, dass es "auf jeden Fall möglich" sei, einen anderen Namen für die Gaststätte zu finden, sagte Baumgarten-Egemole.

Eventuell werde man die Anregungen persönlich an Simon Wakeling überreichen, erklärte Student Leon (25), der unmittelbar über der Gaststätte wohnt. Bisher habe der Pächter aber jeden Versuch der Kontaktaufnahme abgeblockt oder sei dem ausgewichen. Zum Zeitpunkt der Mahnwache hatte Wakeling seinen Betrieb geschlossen – warum, ist unklar. Auf Nachfrage der RNZ reagierte der Pächter am Freitag nicht.

Für die Aktivistinnen und Aktivisten war die Protestaktion nur der Anfang. "Wir wollen eine klare Gegenstimme sein und den Druck aufrecht erhalten", so Baumgarten-Egemole. Sie fordert, dass auch die Stadt "Stellung bezieht" und vorangeht, wenn es um die Beseitigung rassistisch konnotierter oder kolonial geprägter Namen und Denkmäler in Heidelberg geht. Baumgarten-Egemole verwies hier auf andere Städte wie Augsburg oder Berlin, wo in dieser Hinsicht bereits Tatsachen geschaffen worden seien.